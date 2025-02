El desconocido problema del calendario laboral de Euskadi 2025 que no tiene San Sebastián: «No hay una fiesta hasta Semana Santa»

I.G. San Sebastián Sábado, 22 de febrero 2025, 07:13 | Actualizado 08:02h. Comenta Compartir

El calendario laboral de Euskadi 2025 no es plato de buen gusto para muchos vascos. Y todo a raíz de la particular distribución de los días festivos a lo largo de este año, ya que muchos de ellos caen en fin de semana y por ello los puentes festivos brillan prácticamente por su ausencia. Ello ha provocado la frustración y el enfado de no pocos trabajadores en el País Vasco, situación que el programa 'Vaya Semanita' refleja en un divertido vídeo. En el mismo, el protagonista es un trabajador que, tras perder los papeles, opta por tomar a una mujer de rehén hasta que el Gobierno Vasco recule y mueva de fecha los días festivos.

«¡Atención! ¡Le habla la policía! ¡Tranquilícese! ¡No cometa ninguna locura!», recomienda un negociador recién llegado a la escena en el vídeo de 'Vaya Semanita'. El secuestrador, fuera de sí, apenas da crédito al consejo del mediador y le muestra su indignación. «¡Que me tranquilice, dice! ¿Cómo voy a tranquilizarme? ¿Usted ha visto el calendario de festivos de Euskadi hasta Semana Santa?», le achaca haciendo visible una gran realidad: «¡En 2025 no hay ni un festivo hasta Jueves Santo! Desde el 6 de enero hasta entonces no hay ni una fiesta. Casi todo enero, febrero, marzo entero… ¡Hasta el 17 de abril!».

En la trama presentada por el programa de humor que ocupa el 'prime time' de los jueves en ETB, el negociador de la Ertzaintza vuelve a preguntar por las posibilidades que ofrece el calendario laboral de Euskadi 2025. «Pero en Carnavales habrá algún festivo, ¿no?», insiste, con la esperanza de que el hombre deponga su actitud. Pero nada más lejos de la realidad: no sólo no logra calmarlo sino que acrecienta aún más su enfado. «Sí, para los críos en el colegio. Para los padres, no. En total son cien días de fiesta sin un festivo, aparte de los domingos. ¡Ni un puente! ¡No puedo soportar!», apunta.

El negociador de 'Vaya Semanita' no se da por vencido y pese al calendario festivo de Euskadi 2025 vuelve a realizar un nuevo intento haciendo referencia a días festivos clásicos como el de San José, el próximo 19 de marzo. No hay suerte. Es más, hasta la mujer que hace de rehén se revuelve y tira una lanza en favor del secuestrador. «La verdad es que tiene razón. Te tiras todo el invierno, que es asqueroso, sin ninguna fiesta y luego te las ponen todas en julio: Santiago, San Ignacio, etc. Pero si estoy de vacaciones», lamenta.

Las peticiones del secuestrador del programa de humor de ETB caen en saco roto, ya que no encuentra solución posible a la mala repartición de los santos en el calendario. El negociador de la Ertzaintza se encoge de hombros, incapaz de dar una solución al desesperado trabajador. «Lo siento, poco puedo hacer, ese hombre tiene toda la razón», argumenta al ertzaina al mando, quien no duda en acordarse de la suerte de los residentes en San Sebastián: «Si no eres de Donostia, porque ellos al menos tienen el 20 de enero, estás bien fastidiado…».

El vídeo de 'Vaya Semanita', eso sí, acaba con un final del todo inesperado. Y es que la mujer teóricamente secuestrada aviva el enfado, mayúsculo, de todos los presentes en la escena. «Y no es por fastidiar, pero es que este año, el 12 de octubre, cae en domingo. Y claro, la Constitución y todos los santos lo hacen en sábado. ¡Es que no hay ni un puente!», añade. Con esta dura realidad sobre el calendario laboral de Euskadi 2025, el negociador de la Ertzaintza muestra su sorpresa y termina por cambiar de parecer: «¿Qué? Ahora mismo me quito esto, me pongo un chaleco y nos vamos al Ministerio de Trabajo. Como no cambien el calendario laboral…».

