Protesta de Stop Desahucios en el Ayuntamiento de Donostia Royo

Los desahucios se disparan un 90% en Euskadi en el segundo trimestre de 2025

Entre abril y junio se practicaron 273 lanzamientos frente a los 144 del mismo periodo de 2024

L. O.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:40

Los desahucios en Euskadi se han disparado en el segundo trimestre del año, con un 86,9% más de lanzamientos que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de ellos se han ejecutado por impago del alquiler. Estas cifras rompen la tendencia estatal, donde entre abril y junio los desahucios han bajado un 11%.

Según los datos hechos públicos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año se practicaron en el País Vasco 273 desahucios frente a los 144 que se llevaron a cabo en el mismo periodo de 2024.

Según se detalla, la mayoría de estos desahucios (203) fueron como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -impago del alquiler- un 88 % más que hace un año, mientras que 62 (un 129,6 % más) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 8 restantes (-11,1 %) obedecieron a otras causas.

En España se practicaron 6.960 lanzamientos en el segundo trimestre, un 11,3 % menos que en el segundo trimestre de 2024. Cataluña con 1.910, el 27,4 % del total nacional, ha sido la comunidad autónoma en la que se llevó a cabo el mayor número, seguida de Andalucía (1.090), Comunidad Valenciana (806) y Madrid (707).

