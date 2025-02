La crema de Mercadona que sorprende a los expertos: la recomendación de una dermatóloga vasca por 2,20 euros

L. G. Martes, 25 de febrero 2025, 09:42 | Actualizado 10:07h. Comenta Compartir

Las estanterías de Mercadona no solo destacan por su oferta alimentaria, sino también por su creciente línea de productos de cuidado personal. La cadena valenciana, con más de 1.600 tiendas en toda España y una plantilla de más de 100.000 trabajadores, ha logrado consolidar su marca Deliplus como un referente en cosmética e higiene.

Entre sus productos más populares se encuentran sus lociones corporales, pensadas para hidratar, nutrir, reparar y calmar la piel. Recientemente, la dermatóloga vasca Leire Barrutia ha analizado estas cremas en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@dermisphere), donde ofreció su opinión profesional sobre las cuatro opciones que Mercadona lanzó el pasado verano: Hidrata, Nutre, Repara y Calm.

Leire Barrutia comenzó su análisis con la loción Calm, que describió como la sucesora de la anterior Atopics. Si bien reconoció la presencia de activos interesantes como la niacinamida, criticó la ausencia de ceramidas, ingredientes clave para reforzar la función barrera de la piel, especialmente en casos de tendencia atópica. Además, lamentó que el producto contenga perfume, lo que puede ser contraproducente para pieles sensibles.

En cuanto a la loción Hidrata, que incluye aloe vera y ácido hialurónico, la dermatóloga la calificó como una opción básica, adecuada para pieles sin problemas específicos. Aunque destacó la presencia de glicerina y manteca de karité, criticó la ausencia de componentes reparadores esenciales, como el pantenol, la niacinamida o las ceramidas, y volvió a señalar la presencia de perfumes como un punto negativo.

La gran favorita de la dermatóloga vasca fue la loción Repara. La especialista elogió su contenido de urea al 10%, un activo que no solo hidrata, sino que también exfolia suavemente y alisa las rugosidades de la piel. Además, valoró la inclusión de dexpantenol o vitamina B5, conocida por sus propiedades reparadoras. No obstante, apuntó que el resto de la fórmula podría incluir otros ingredientes beneficiosos. «No me parece mal para el precio que tiene, y dentro de estas opciones es la que elegiría. Aun así, existen otras cremas con urea que, por un pequeño incremento de precio, ofrecen mayores beneficios», explicó la especialista.

Finalmente, la loción Nutre, compuesta por aceites hidratantes como el de almendras dulces y centella asiática, no convenció a la dermatóloga. Criticó la ausencia de ingredientes reparadores como las ceramidas, la niacinamida, el pantenol o la urea, y señaló la presencia de perfumes como un aspecto negativo por su potencial alergénico.

Leire Barrutia concluyó que, entre las cuatro opciones analizadas, la loción Repara es la más recomendable por su combinación de urea y dexpantenol. Mercadona la ofrece a un precio competitivo de 2,20 euros por un bote de 400 ml. Sin embargo, la dermatóloga matizó que prefería las versiones anteriores de estas lociones y recordó que existen alternativas en el mercado que, por un costo ligeramente mayor, pueden ofrecer un mejor cuidado para la piel.

