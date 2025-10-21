La dermatóloga vasca Leire Barrutia explica si el té matcha provoca caída de cabello: «El hierro es fundamental» La especialista lo aclara y desmonta algunos mitos en torno a esta bebida verde que ha conquistado cafeterías y feeds de Instagram

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de vídeos alertando sobre una posible relación entre el consumo de té matcha y la caída del cabello. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? La dermatóloga vasca Leire Barrutia lo aclara y desmonta algunos mitos en torno a esta bebida verde que ha conquistado cafeterías y feeds de Instagram.

Leire Barrutia explica que el té matcha —como otros tipos de té verde— contiene sustancias que pueden interferir con la absorción del hierro. «El hierro es fundamental para mantener una buena salud capilar. Tener niveles adecuados de hierro y ferritina, que es el depósito del mineral en el organismo, es clave para evitar un tipo de caída conocido como efluvio telógeno», apunta la especialista. Este tipo de caída, frecuente en mujeres con deficiencia de hierro, puede prolongarse en el tiempo si no se corrige el déficit nutricional.

«Beber té matcha no provoca directamente la caída del cabello»

Sin embargo, no todo son malas noticias. Barrutia también destaca que el matcha es una fuente rica en antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger las células del folículo piloso frente al daño oxidativo. «Estos antioxidantes pueden reducir la inflamación y crear un entorno más favorable para el crecimiento del cabello», añade.

Además, el té matcha contiene otros compuestos bioactivos que podrían tener un efecto beneficioso sobre la piel y el cuero cabelludo. La dermatóloga es clara: «Beber matcha no provoca directamente la caída del cabello». No obstante, si una persona nota una pérdida capilar mayor de lo habitual y consume esta bebida de forma frecuente, «puede ser recomendable revisar los niveles de hierro y ferritina, e incluso reducir su consumo o recurrir a suplementación si un médico lo considera necesario.

