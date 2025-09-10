«Me tengo que arrastrar como una babosa»: la denuncia de un bañista parapléjico cada vez que quiere nadar en la playa La retirada anticipada del dispositivo adaptado para bañistas con discapacidad ha provocado una oleada de indignación en la localidad francesa

Patrick Aschero muestra cómo tiene que acceder al mar tras la retirada de los dispositivos de accesibilidad para personas con movilidad reducida en Tolón.

J.M. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:04 Comenta Compartir

La ciudad francesa de Tolón, cerca de Marsella, se ha visto envuelta en una polémica después de que Patrick Aschero, un vecino de 71 años parapléjico desde 1992, haya denunciado públicamente cómo se ve obligado a arrastrarse por la arena para poder bañarse en la playa del Mourillon debido a la retirada anticipada del dispositivo de accesibilidad para personas con movilidad reducida en las playas de la localidad.

En un vídeo difundido en redes sociales, el propio Aschero aparece desplazándose boca abajo sobre la arena de la ensenada de la Source, en un intento de alcanzar el agua. «Miren, estoy obligado a arrastrarme como una babosa», lamenta en las imágenes que han generado una ola de indignación entre los vecinos.

Aschero sufrió hace más de tres décadas un accidente de tráfico en el que perdió a su hijo de diez años y el uso de las piernas. Desde entonces, asegura haber encontrado en el mar una válvula de escape. «No puedo caminar, pero consigo nadar. Para mí, la playa y el agua son una vía de escape», explica. Su indignación es mayor al recordar que, en las campañas promocionales del propio Ayuntamiento, aparece él como modelo de los dispositivos adaptados para bañistas con discapacidad, como el conocido Tiralo.

El afectado subraya que el sistema funcionaba correctamente en años anteriores. Según relata, el Consistorio mantenía instalado un pasillo de acceso en la arena hasta finales de septiembre, junto a la disponibilidad de sillas anfibias. Sin embargo, este año, tras unas fuertes lluvias, el dispositivo fue retirado y nunca se volvió a reponer. «El resultado es que los discapacitados ya no podemos bañarnos», denuncia.

Desde el Ayuntamiento de Tolón defienden su actuación. En declaraciones recogidas por la prensa local, la corporación recuerda que la puesta a disposición de sillas anfibias y personal de apoyo está vinculada a la temporada de vigilancia de las playas, que concluye el 31 de agosto. «Este verano, una decena de asociaciones –150 personas en total– pudieron beneficiarse del material y del acompañamiento, de manera gratuita. Todas quedaron satisfechas con el servicio», señalan fuentes municipales.

En cuanto a la retirada anticipada de la alfombra, el Consistorio admite que estaba dañada tras una tormenta y fue almacenada «sin pensar que ello pudiera suponer un problema». No obstante, ante la polémica, la institución se compromete a estudiar su reinstalación «hasta finales de mes».

Mientras tanto, Aschero reclama que se garantice el acceso al mar más allá de la temporada alta. «Quiero aprovechar las aguas agradables del Mediterráneo el mayor tiempo posible. No soy el único en esta situación», recuerda.

