Imanol, vecino de San Sebastián: «Tengo 74 años y añoro la antigua playa, peligrosa pero nos dejaban vivir un poco más»

Ya sea en Ondarreta, La Concha o Zurriola, cada jornada de sol y buen tiempo durante el verano decenas de miles de vecinos de la ciudad y visitantes acuden a las playas de San Sebastián para disfrutar de los arenales donostiarras.

Lugares que durante la temporada estival se llenan de vida y cambian el paisaje urbano de la capital donostiarra con la proliferación de surferos, sombrillas, toldos, bañitas, jugadores de voley, chiringuitos o turistas que, varios meses al año, se convierten en protagonistas al igual que los imprescindibles socorristas que velan por la seguridad y convivencia en estos lugares.

Una labor encomiable que, sin embargo, en algunas ocasiones llega a incomodar a algunos usuarios de las playas como ha puesto de relieve un vecino de San Sebastián en un mensaje enviado al apartado Sirimiri de este periódico.

«Los hechos acontecieron el 18 de agosto a las 12 de la mañana. Vivo en la Avenida de Navarra y tengo 74 años. Bajo a la playa de Gros con mi silla de playa. Allí quedo habitualmente con mis dos amigas de la calle San Francisco y Pepi la de Manteo», comienza en su relato de lo sucedido el donostiarra Imanol Gómez.

En su carta enviada al buzón de los lectores donostiarras, el lector explica que ese día tuvo que andar 500 metros por la arena para darse un baño y deja una reflexión al respecto.

«Ese día tenía ganas de darme un baño, le viene muy bien a mis piernas. El mar estaba como un plato de sopa, pero me indicó un socorrista que tenía que andar unos 500 metros por la arena, hasta un corral entre dos banderas amarillas frente al inicio de los cubos de Moneo. No sabía si preguntarle que línea de bus tenía que coger». Es inaudito que haya una restricción como esa. Más si cabe con el mar en total calma. Los socorristas están ahí. Notas su respiración en la nuca, se han convertido en los polis de la playa. 'Es por tu seguridad'. Tenemos menos cintura que Putin y una ciudad que ya no es para todos. Añoro la playa antigua. Mucho más peligrosa, pero nos dejaban vivir un poco más».