El delfín nadando muy cerca de la costa vasca. Marco Urrutia

El delfín instalado en la costa vasca: «Unos tienen un entrenador y yo tengo un delfín»

Han sido varios los ciudadanos que han captado a este simpático cetáceo en cámara

M. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:02

Parece que un delfín se ha instalado permanentemente en la costa vasca, en concreto, en la Bahía de San Juan de Luz, en donde han sido varios los ciudadanos que han captado a este simpático cetáceo en cámara.

Y es que hace poco más de una semana el fotógrafo Marco Urrutia captó en un increíble vídeo en el que podían verse los picos cercanos a la costa vasca, cubiertos de nieve. Sobre todo, la montaña de La Rhune (Larrun). Y como si esto no fuera suficiente, un delfín también hizo una aparición en la espectacular toma, que acumula un millón de reproducciones en Instagram.

Se trata de un delfín gris, más que asentado en la Bahía de San Juan de Luz, que aparece en el vídeo, dando saltos entre las olas de la Gran Playa de la ciudad vasca. Aunque esta no ha sido su única aparición, ya que hace apenas cinco días fue Christophe Clemente quien pudo fotografiarlo todaví más de cerca.

El delfín instalado en la Bahía de San Juan de Luz

Este nadador asegura que «en la Bahía de San Juan de Luz, hay un delfín solitario que se sabe de memoria mis rutas. Suele aparecer como una flecha plateada bajo la superficie, siguiéndome de cerca y rozándome el cuerpo lo justo para recordarme que no estoy solo», asegura junto a varias fotografías de cerca de este simpático delfín.

«Se ha convertido en mi ancla, cuando emerge, la sesión adquiere una nueva dimensión. Algunos entrenan con un entrenador, mientras que yo tengo un delfín», bromea, aunque también admite que «desearía que el delfín se uniese a su grupo mar adentro».

