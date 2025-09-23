Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La psicóloga Daniela Corao posa con su cuento sobre el duelo migratorio 'Rodrigo se fue a otro lugar'. Lobo Altuna
Psicóloga y psicoterapeuta infantil

Daniela Corao: «Hay que cuidar el duelo emocional que sufren los niños inmigrantes»

La experta ha publicado 'Rodrigo se fue a otro lugar', cuento que busca ser una «herramienta para familias en esta misma situación»

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:06

Emigrar es mucho más que hacer una maleta. Significa dejar atrás amigos, familiares, recuerdos... Una vida que, aunque sigue existiendo, está más lejos que nunca. ... Y las despedidas siempre son duras, sin importar la edad. Porque por mucho que los pequeños tengan más oportunidades para rehacer su vida en un nuevo lugar, siguen sintiendo dolor y les cuesta expresarlo. El duelo migratorio es una preocupación que todas las familias que abandonan su hogar sienten y cada vez «se ven más casos de estos en consulta», adelanta Daniela Corao, psicóloga y psicoterapeuta infantil. Venezolana de nacimiento, sabe lo que es dejar atrás su hogar y empezar de cero en un sitio nuevo, lo que le motivó a escribir –junto a su compañera de profesión Bárbara Mila– 'Rodrigo se fue a otro lugar', un cuento infantil dirigido a familias para lidiar con el duelo migratorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  8. 8 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  9. 9 Detenido por segunda vez en dos meses en Hernani con migrantes irregulares en su furgoneta y sin carné
  10. 10

    La Ertzaintza detiene a dos jóvenes por el crimen de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Daniela Corao: «Hay que cuidar el duelo emocional que sufren los niños inmigrantes»

Daniela Corao: «Hay que cuidar el duelo emocional que sufren los niños inmigrantes»