El curioso cementerio sin muertos muy cerca de Gipuzkoa: «Se construyó en dos meses y los fans lo revivieron» El presentador y creador de contenido, Eleder Iglesias, ha enseñado en un vídeo en redes sociales las 5.000 tumbas que dibujan un círculo de 300 metros de diámetro en el lugar

«Este es el único cementerio sin muertos en toda España», arranca diciendo en su último vídeo el presentador y creador de contenido, Eleder Iglesias. Un vídeo en el que el joven vasco ha enseñado en redes sociales las 5.000 tumbas que dibujan un círculo de 300 metros de diámetro en el lugar.

El cementerio «se llama 'Sad Hill' y está situado en Burgos», a poco más de dos horas de Gipuzkoa. Un cementerio ubicado en el Valle de Mirandilla, entre Santo Domingo de Silos y Contreras y el «lugar en el que se rodó uno de los duelos más famosos de todo Hollywood, el de El bueno, el feo y el malo», destaca el joven en el vídeo con más de 500 mil reproducciones.

Se trata de una película dirigida por Sergio León y protagonizada por el actor Clint Eastwood en el año 1966. La tercera que ambos rodaron en España y para la que se construyó este cementerio en menos de dos meses, con la ayuda de 250 soldados que hacían la mili en un cuartel cercano.

Los fans que revivieron el cementerio de 'Sad Hill'

«Después de grabar la película lo abandonaron y con el tiempo quedó enterrado entre la vegetación», explica el joven vasco que prosigue contando que «fueron los fans de la película quienes lo revivieron». Ya que en 2015 la Asociación Cultural Sad Hill y cientos de voluntarios comenzaron a desenterrarlo y reconstruirlo. Una iniciativa que puede verse en el documental 'Sad Hill Unearthed' del año 2017.

Una silueta de Clint Eastwood con su inseparable poncho da la bienvenida al cementerio, que a día de hoy miles de personas visitan y «algunos se meten demasiado en el papel, recreando así la última escena de la película, el duelo final. Pero sin disparos».