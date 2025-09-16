Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025

El verano de 1916, el último del que la Aemet tiene registros de temperatura, alcanzó una media de 20,3ºC, casi 4 grados menos ... que el récord marcado en el estío de 2025 (24,2ºC), 109 años después. Este dato da una idea de lo que la ciencia ya viene anticipando desde hace años: el cambio climático está transformando el clima estival en España. Según los datos facilitados por la Aemet, los españoles de aquel 1916 vivieron un verano «muy frío», al contrario del estío «extremadamente cálido» de 2025.

En los 84 años transcurridos entre 1916 y 2000 sólo diez tuvieron una temperatura media superior a los 22ºC (el promedio de la temperatura estival en todo este tiempo) y el resto estuvo por debajo. Hubo incluso veranos con temperaturas medias propias del otoño, como el de 1978, con 18,5ºC, el más frío de todos los veranos de la serie histórica y catalogado como «extremadamente frío» en el argot de la Aemet.

También extremadamente fríos fueron los veranos de 1925, 1930, 1932, 1936, 1939, 1940, 1956, 1971, 1972, 1977 y el citado 1978, el último de estas características. Pero fue comenzar el siglo XXI y el termómetro empezó a dispararse. Entre 2001 y 2025 (o sea, en el presente siglo) se han registrado nueve de los diez veranos más calurosos desde 1916, con los 24,2ºC de temperatura media de este 2025, que ha batido el récord anterior que marcaba 2022, con 24,1ºC.