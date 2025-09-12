Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La víctima era ganadero en la localidad riosellana de Cuevas del Agua, a la que se accede por la Cuevona. Juan Llaca. E. C.

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella

La víctima de 60 años y ganadero en Cuevas del Agua, fue presuntamente agredida por dos desconocidos a la salida de su domicilio

Olaya Suárez y Sheila Vaca

Gijón | Cuevas del Agua (Ribadesella)

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:31

Viernes negro en Asturias. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Ribadesella tras recibir, presuntamente, una paliza a la salida de su domicilio, en la localidad de Cuevas del Agua. La víctima, J. A. O. T, de 60 años, regenta junto a su mujer una ganadería en el concejo.

Eran las doce y cuarto de la mañana cuando el centro operativo de la Guardia Civil de Asturias recibía una llamada telefónica en la que una mujer avisaba de que su cuñado había sido agredido en Cuevas del Agua, en el concejo riosellano. Una vez trasladada al lugar la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Ribadesella, los agentes informaron de que en el lugar se encontraban los servicios de emergencias intentando reanimar al hombre porque se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Desafortunadamente, no pudieron hacer nada por salvarle.

La víctima con domicilio en Ribadesella supuestamente fue agredida por dos desconocidos que iban encapuchados a la salida de la ganadería que regenta junto a su mujer. De la investigación se ha hecho cargo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias. Hasta la zona se ha desplazado también el Servicio de Criminalística Forense y la Autoridad Judicial.

Los investigadores buscan a dos hombres de mediana edad, que atacaron al varón con el rostro tapado para evitar su identificación.

