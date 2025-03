L. González Lunes, 17 de marzo 2025, 11:29 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

​El cerrajero y tiktoker conocido como @dismaur ha compartido un vídeo en el que explica detalladamente en qué consiste la técnica del ganzuado y advierte sobre los riesgos de dejar las llaves puestas en la cerradura desde el interior.​

«El ganzuado es una técnica que se utiliza para manipular los pines dentro de una cerradura y alinear la línea de corte con el rotor, permitiendo que gire y se abra sin necesidad de la llave original», explica Dimaur mientras muestra cómo emplea un tensor y una ganzúa en un modelo de cerradura. «Lo que buscamos es el nivel de profundidad de cada pin, y cómo esa alineación permite desbloquear el mecanismo.»

Sin embargo, el cerrajero también aprovecha para hacer una importante advertencia sobre el mal hábito de dejar las llaves puestas en el otro lado de la puerta, incluso cuando no se vayan a usar. «Cuando dejas las llaves puestas, los muelles dentro de la cerradura están bajo presión constante. Eso, con el tiempo, aumenta el desgaste de los componentes internos y puede comprometer la seguridad de la cerradura,» señala.

La costumbre que desaconseja este cerrajero: «La cerradura sigue sometida a presión»

El especialista también subraya que la cerradura, al estar en tensión por la llave, sufre un deterioro gradual, lo que puede hacerla más vulnerable a manipulaciones externas o incluso a que el sistema se bloquee. «Muchos no son conscientes de lo que esto puede ocasionar a largo plazo. Aunque no uses las llaves, al dejarla allí, la cerradura sigue sometida a presión» agrega.

El cerrajero invita a la audiencia a ser más conscientes de cómo tratan sus cerraduras. «Si quieres que tu cerradura dure más tiempo y mantenga su funcionalidad, lo mejor es retirar las llaves y asegurarte de que estén guardadas en un lugar seguro cuando no las estés utilizando.»