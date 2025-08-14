Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de una fábrica de quesos.

Confirman la venta en España de los quesos franceses con listeriosis que han causado al menos dos muertes

El brote de listeria ha dejado más de una veintena de afectados y ha obligado a la retirada del mercado de miles de quesos

Javier Medrano

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:22

Los quesos fabricados por la empresa francesa Chavegrand, ubicada al norte de Nueva Aquitania y que se sospecha han provocado un brote de listeriosis en el país galo con al menos dos muertos y más de una veintena de afectados, se exportaron a España.

Así lo confirmó este miércoles el Ministerio de Agricultura en declaraciones a EFE, explicando que los quesos se distribuyeron a una treintena de países, entre ellos 14 estados de la Unión Europea entre los que se encuentra España.

Los quesos sosprechosos de contaminación por listeria también habrían sido distribuidos en Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Eslovaquia, España, Suecia, Hungría, Finlandia, Austria, Estonia y República Checa.

Las alarmas saltaron a comienzos de semana en el país galo después de que se tuviese constancia de al menos 21 afectados por listeriosis así como el fallecimiento de dos personas por esta causa. Una enfermedad bacteriana provocada por la listeria que cuenta con una elevada tasa de mortalidad y es difícil de atajar debido a su proliferación alimentaria en los hogares así como por el tiempo prolongado de incubación de la listeriosis antes de presentar síntomas.

Las autoridades sanitarias francesas anunciaron el martes que habían identificado el brote de listeriosis y señalaron a la empresa Chavegrand, que tiene su centro de producción en la localidad de Lascoux, en el departamento de Creuse (centro), y que trabaja para diferentes marcas vendidas en supermercados E.Leclerc, Lidl, U, Aldi o Carrefour.

El 9 de agosto, la compañía envió un mensaje a sus clientes en Francia y en el extranjero para que retiraran del mercado una larga lista de lotes de queso de leche pasteurizada de vaca o de cabra, en total una cuarentena.

