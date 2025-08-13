Inquietud en Francia tras morir al menos dos personas por quesos contaminados por listeria Decenas de quesos procendetes de una fábrica de Nueva Aquitania y que se comercializan en toda Francia y a nivel internacional están siendo retirados del mercado

Una fuerte preocupación se ha extendido estos últimos días en Francia tras identificarse al menos 21 casos de listeriosis y registrarse dos muertes relacionados con el consumo de quesos contaminados por esta bacteria que fueron producidos en una fábrica de Nueva Aquitania, en la región de Creuse, y distribuidos por todo el país galo.

Si bien las autoridades ya han comenzado a retirar los productos contaminados del mercado y han lanzado advertencias a sus ciudadanos, que a última hora del martes colapsaban la web de consumo del gobierno francés, la preocupación se extiende en el país vecino debido a la alta mortalidad que puede alcanzar la listeriosis entre las personas afectadas y que es especialmente peligrosa en mujeres embarazadas.

Además, su prolongado tiempo de incubación, que suele durar una o dos semanas pero que puede demorarse hasta casi tres meses, ocasiona que contabilizar el número total de casos y llevar a cabo un seguimiento de los consumidores afectados no sea tarea sencilla por lo que las medidas de prevención deben ser máximas.

Aunque por el momento se desconoce el foco exacto que ha podido provocar este brote de listeriosis, a principios de agosto se estableció una posible relación entre estos casos y el consumo de quesos de leche pasteurizada producidos por la empresa Chavegrand en Creuse, al norte de Nueva Aquitania, y se ordenó la retirada de los supermercados y grandes superficies de todos los productos fabricados en sus instalaciones antes del 23 de junio de 2025.

Los quesos afectados incluyen el camembert, queso de cabra, gorgonzola o brie, así como otros productos, y se vendían en supermercados como Auchan, E.Leclerc, Carrefour o Lidl tanto a nivel nacional como internacional, por lo que no se puede descartar su comercialización en España.

«Se recomienda a las personas que lo hayan consumido y presenten fiebre, ya sea aislada o acompañada de dolor de cabeza y corporal, que consulten a su médico e informen de este consumo», declararon las autoridades sanitarias el martes por la noche al tiempo que incidían en que estos síntomas no deben tomarse a la ligera ya que en ocasiones pueden presentarse de forma grave llegando a provocar complicaciones neurológicas como meningitis así como daño materno o fetal en mujeres embarazadas.

Por el momento, la autoridades francesas no han desvelado la identidad de las víctimas mortales ni su ubicación en el país si bien han señalado que las personas infectadas tienen entre 34 y 94 años.

