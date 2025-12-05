Confirman una pensión vitalicia para una divorciada por sus años dedicada al hogar

Sentencia histórica del Tribunal Supremo que genera jurisprudencia. El alto tribunal ha confirmado la pensión vitalicia a una vasca divorciada que dejó su trabajo ... al casarse y se dedicó a su familia. La mujer, representada por el despacho bilbaíno Soka, ayudó también a su esposo, un reconocido productor de cine, en su empresa sin ninguna remuneración.

Ahora, los jueces imponen al exmarido que le pase un sueldo mensual de 1.400 euros de por vida para «compensar el desequilibrio económico» en la pareja tras la separación y la «colaboración» de ella en la «actividad profesional» del hombre, lo que «incidió favorablemente en su carrera cinematográfica».

En la actualidad, la mujer tiene 61 años. Se casó en 1990 y dejó de trabajar. Según la sentencia, que ella se encargara del cuidado de los dos hijos permitió al padre volcarse en su oficio y obtener éxito profesional y cuantiosos beneficios.