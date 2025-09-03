Euskadi invertirá 50 millones en cuatro años en investigación universitaria y primará «la calidad frente la cantidad»

Una apuesta de 50 millones de euros para los próximos cuatro años. El Gobierno vasco ha presentado esta mañana el Programa cuatrienal de apoyo a ... la investigación universitaria, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno celebrado este martes. La inversión supone un aumento del 20% respecto al anterior programa, de una inversión de 42 millones de euros. Supone una apuesta que busca «garantizar la calidad y el impacto cultural, social e industrial de la investigación vasca», tal y como ha explicado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Según Pérez Iglesias, este programa «mejora mucho el anterior: eleva su presupuesto -50 millones es una cantidad muy importante-, pone énfasis en la caldiad d ela producción y no tanto en su volumen, reduce la burocracia, promueve el liderazgo científico de las investigadoras e incentiva la difusión social del conocimiento generado». Y es que en la actualidad este programa financia a 223 grupos de investigación, con el aumento de fondos a esta nueva convocatoria, se prevé alcanzar los 250 grupos beneficiarios. En total, más de 4.000 investigadores se beneficiarán de estas ayudas.

El impacto que se espera de esta inversión pública asciende a 400 millones de euros en los próximos cuatro años. Se calcula que 100 millones procederán de convocatorias internacionales, y 300, de proyectos competitivos captados por los propios grupos de investigación.

El programa, además, promueve un mayor equilibrio de género con el objetivo de que el 42% de los grupos estén liderados por mujeres, frente al 37% actual. También reduce la carga burocrática, con el fin de agilizar trámites y facilitar la participación de los equipos; priorizando la calidad científica y la coherencia de los proyectos, así como la trayectoria consolidada de los grupos por encima del volumen de méritos acumulados, lo que otorga mayor valor a la reflexión de cada grupo sobre su actividad investigadora. Los proyectos financiados abarcarán todas las áreas del conocimiento como las ciencias experimentales, sociales, artes y humanidades, ingeniería, arquitectura y ciencias de la salud.

Desde su creación en 2007, este programa ha contribuido «al fortalecimiento del sistema univeritario vasco», ha celebrado el consejero. En este tiempo, el número de publicaciones científicas indexadas, o con gran reconocimiento internacional en revistas de alto prestigio, ha pasado de 1.500 a más de 5.500 al año, «lo que refleja una mejora sostenida tanto en cantidad como en la calidad e impacto».

190 becas para la iniciación

El compromiso presupuestario también ha seguido una evolución ascendente, de los 26,5 millones de euros destinados en el periodo de 2007-2010, se ha pasado a 50 millones en este periodo (2026-2029). Esta trayectoria «consolidada convierte este programa en el más ambicioso del Estado en términos de financiación dirigida a grupos de investigación universitarios».

Actualmente, el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación tiene abiertas varias iniciativas de apoyo a la investigación, con una dotación total de 69 millones de euros, entre las que destacan la ayuda para la formación de personal investigador predoctoral y postdoctoral, dotadas con 19 millones de euros, que prevén la dotación de 525 contratos para jóvenes que desean comenzar una carrera científica.

Además, este sábado 6 de septiembre se abrirá la convocatoria Ikasiker, que ofrece 190 becas para que el estudiantado univesitario se inicie en tareas de investigación básica, con un presupuesto de 330.000 euros.