Una centenaria cuenta desde el gimnasio sus rutinas para llegar a su edad: «Un ejercicio diario, algunas verduras y un capricho semanal» Ruth Lemay, de 100 años, se ha hecho popular tras ser entrevistada por sorpresa mientras realizaba sus ejercicios diarios

Ruth Lemay ha saltado a la popularidad cien años después de nacer. Esta simpática centenaria se ha convertido sin esperarlo en un rostro conocido tras una entrevista improvisada en la que se le ve realizando su rutina en el gimnasio como cada día y revelando su edad y sus consejos para los más jóvenes.

A sus 100 años, Ruth asiste al gimnasio más a menudo que muchas personas de menor edad. Esta centenaria, que vive en Virginia Beach, en el estado de Virginia, se ha convertido en una estrella en las redes sociales después de que un video suyo haciendo ejercicio fuera destacado por @evrydayclub, una página de Instagram enfocada en contenido de salud.

El clip, en el que Lemay explica su rutina de ejercicios, ha acumulado cerca de 600.000 «me gusta». La centenaria atribuye su salud y longevidad a la actividad física y a una dieta saludable.

El secreto de Ruth: movimiento constante

Lemay, quien nació en junio de 1925, entrena en el gimnasio tres veces por semana. Su régimen incluye montar en una bicicleta reclinada (bicicleta estática) durante una hora completa, dividida en dos segmentos de 30 minutos con un descanso de cinco minutos en medio, y caminar cerca de dos kilómetros en una pista cubierta. «Siempre he hecho ejercicio», explica Lemay.

Ruth admite sentirse «un poco cansada después de montar la bicicleta y la caminata, pero eso está bien», antes de enfatizar en la importancia que le da a moverse. Esta mujer aclara que caminar es uno de sus ejercicios favoritos, señalando que solía caminar 6 kilómetros al día cuando era joven. Su difunto esposo, con quien estuvo casada 56 años, la animaba a caminar con el perro mientras él preparaba la cena al llegar a casa después del trabajo.

Además de sus visitas al gimnasio, la bisabuela se ejercita todas las mañanas en casa realizando estiramientos, elevaciones de rodilla, patadas y levantamiento de pesas ligeras. También camina por su casa los días que no va al gimnasio.

Una dieta consciente

La hija de Lemay, Annette Parker, de 78 años, quien vive con su madre como cuidadora y hace ejercicio con ella, afirma que la alimentación saludable es «muy, muy importante» en la vida de Ruth. Parker señala que su madre siempre ha sido muy consciente de su dieta.

El menú de Ruth Lemay a menudo incluye yogur sin grasa, nueces, y avena con plátano y leche, o un huevo revuelto con tostadas. Su proteína se compone generalmente de pollo, pavo o mariscos, evitando la carne de res o de cerdo en gran medida.

La dieta de Lemay está llena de frutas, como uvas rojas y arándanos, y una gran variedad de verduras, incluyendo judías verdes, maíz en mazorca, col, remolachas encurtidas, tomate, lechuga, calabaza y cebollas. Lemay explica su amor por las verduras: «Crecí en el campo y mi padre cultivaba toda clase de vegetales, y eran maravillosos para ti».

Aunque todavía cocina para sí misma, evita la sal por motivos de salud cardíaca. Además, no bebe alcohol y nunca ha fumado. A pesar de su estricto régimen dietético, la centenaria disfruta de una indulgencia semanal: cada viernes, después de arreglarse en la peluquería, disfruta de dos hot dogs con chile, mostaza y mucha cebolla en un restaurante local.

El secreto de la vida social

La independencia ha sido una constante en la vida de Lemay. Trabajó durante décadas para la sede corporativa de una cadena de supermercados, ocupando puestos como gerente de cooperativas de crédito y analista. En un momento dado, la compañía pagó para que asistiera a la escuela de modelaje, lo que le permitió promocionar ocasionalmente nuevos productos en la tienda. Lemay todavía vive en la casa que ha tenido durante 57 años y condujo un coche hasta la edad de 98 años.

La salud mental, que es una parte importante de su longevidad, se apoya en su vida social activa. Su hija Annette Parker señala: «Ella es muy, muy social y muy receptiva, y la gente es muy receptiva con ella». La madre y la hija asisten juntas a celebraciones y reuniones, y planean visitas casi todos los fines de semana este otoño. También acuden al gimnasio juntas.

Al comentarle sobre la viralidad del video, Ryan O'Leary, de 31 años, quien co-dirige la página de Instagram, admitió que quedaron «muy sorprendidos de saber que tenía 100 años, ya que se ve increíble para su edad». Para él, la lección de longevidad más grande que se llevan de Lemay «es la importancia de mantenerse activo».

A diferencia de muchos casos de longevidad, Lemay no atribuye su larga vida a la genética, ya que no conoce a nadie en su familia que haya vivido tanto como ella. Su madre falleció a los 65 por cáncer de colon, y su padre a los 74 por una afección cardíaca. Lemay, quien solo ha tenido como enfermedad importante la sustitución de válvula cardíaca, simplemente se considera afortunada. «Me siento tan bien como cualquiera podría sentirse a los 100,» concluye Lemay.