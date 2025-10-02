Mariló Montero (60 años) comparte sus rutinas de ejercicio y alimentación, pero resalta «el poder de la mente»

Inés Rodríguez Jueves, 2 de octubre 2025, 18:22 Compartir

La periodista Mariló Montero (Estella, 60 años), es un claro ejemplo de que la edad no es un obstáculo para mantenerse en plena forma. Su vitalidad y energía, evidentes tanto en platós de televisión -actualmente en 'Masterchef', como en su vida diaria, no son fruto de la casualidad, sino de una rutina marcada por la disciplina, el ejercicio constante y una alimentación consciente. La propia comunicadora ha desvelado que sus hábitos son la clave para sentirse bien.

El pilar fundamental de su bienestar es una rutina de ejercicios que para muchos podría parecer extrema, «cuidando mucho mi alimentación». Montero confesó en una entrevista que se levanta cada día a las cuatro de la mañana para dedicar tres cuartos de hora a la bicicleta elíptica. Lejos de verlo como un sacrificio, para ella ya es una parte interiorizada de su rutina diaria. Además de la elíptica, complementa su entrenamiento con otros ejercicios aeróbicos para mantener su forma física. Su secreto para mantener esta constancia es la fuerza mental: «Sí, es el poder de la mente», afirmaba, convencida de que la perseverancia es lo que marca la diferencia, en la revista 'Diez minutos'.

Las claves de Mariló Montero

La elección de la elíptica es estratégica: «Cada día me levanto a las cuatro de la mañana para dedicar tres cuartos de hora a la elíptica», explica. Se trata de una máquina que ofrece un ejercicio muy completo y seguro, ideal para mujeres de entre 50 y 60 años, ya que combina el trabajo cardiovascular con el fortalecimiento de músculos y articulaciones sin el impacto que puede tener correr en las rodillas o caderas. Este aparato permite trabajar simultáneamente piernas, glúteos y brazos. Según expertos como el entrenador Universo Adán, la elíptica involucra múltiples grupos musculares y tiende a quemar más calorías que caminar.

El segundo pilar de Montero es la alimentación. Sigue una dieta mediterránea equilibrada, pero sin obsesionarse ni prohibirse alimentos. «Disfruto, entreno cuando puedo y como con cabeza pero también con placer», ha declarado la periodista. Si algún día se permite un capricho, lo compensa con una sesión de entrenamiento más intensa al día siguiente. Para ella, la clave es el compromiso diario con uno mismo.

Además del ejercicio cardiovascular, la presentadora presume de un tren inferior firme y tonificado, resultado de su dedicación al entrenamiento de fuerza. Ejercicios como sentadillas o zancadas son fundamentales para mantener la masa muscular, un aspecto clave para evitar el deterioro asociado al envejecimiento.

Extensa carrera

Mariló Montero es una periodista navarra con una extensa carrera de más de 40 años en los medios de comunicación. Sus inicios se remontan a los años 80 en Radio Navarra, desde donde dio el salto a la televisión, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla. Fue presentadora de programas tan populares como 'Las Mañanas de La 1'. Recientemente, el público ha podido verla en una faceta diferente como concursante de la décima edición de 'Masterchef Celebrity'. Además, ha compartido sus conocimientos sobre nutrición en su libro 'Dieta Expréss'. A lo largo de su carrera, también ha sido abierta al hablar de temas relacionados con la salud femenina y los efectos de la menopausia, revelando haberse sometido a un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal para mejorar su calidad de vida.