Taxis en Bilbao este martes. Pablo del Caño

Centenares de taxistas se movilizan en Bilbao por la «impunidad» a Uber y Cabify

Silvia Osorio y María de Maintenant

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:52

La manifestación de los taxistas vascos en Bilbao para denunciar la «situación de impunidad» hacia las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) ha provocado importantes ... problemas de circulación en los principales accesos a la capital vizcaína. La Federación Vasca del Taxi ha convocado entre las 9.00 y las 12.00 horas un paro y manifestaciones por las calles de la capital vizcaína. Se trata de una movilización «histórica» contra empresas como Uber y Cabify, que circulan a diario por Bizkaia.

