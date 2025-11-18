Centenares de taxistas se movilizan en Bilbao por la «impunidad» a Uber y Cabify

La manifestación de los taxistas vascos en Bilbao para denunciar la «situación de impunidad» hacia las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) ha provocado importantes ... problemas de circulación en los principales accesos a la capital vizcaína. La Federación Vasca del Taxi ha convocado entre las 9.00 y las 12.00 horas un paro y manifestaciones por las calles de la capital vizcaína. Se trata de una movilización «histórica» contra empresas como Uber y Cabify, que circulan a diario por Bizkaia.

Antes de las 8.00 horas de este martes decenas de profesionales del taxi han aparcado sus vehículos en el parking del centro comercial Bilbondo. Allí se ha organizado la caravana que se ha dirigido hacia Bilbao y ha colapsado el centro de la villa, así como los principales accesos, sobre todo en la zona del Ayuntamiento, los túneles de San Mamés y Abando. Fuentes municipales han señalado que las retenciones han ido remitiendo y que algunas entradas como Zunzunegi y Sabino Arana van recuperando la normalidad.

La protesta, cabe recordar, se ha producido en plena hora punta, ya que ha coincidido con el desplazamiento de miles de conductores que llegaban a Bilbao para trabajar. Algunos conductores afectados por los atascos han señalado a este diario que han llegado a permanecer parados «hasta media hora» en el interior de sus vehículos, como es el caso de un ciudadano al que le ha pillado la caravana en los túneles de San Mamés. Asimismo, la Policía Local ha tenido que escoltar a los autobuses urbanos para abrirles paso y no obstaculizar algunas vías.

A la iniciativa se han sumado también compañeros de profesión de otras provincias. Por su parte, quienes acuden a pie se concentran en dos puntos: Juan de Garay 47 para los grupos impares y Sabino Arana esquina Zunzunegi para los pares.

En un comunicado, la Federación Vasca del Taxi ha explicado que «las reuniones mantenidas en las últimas horas con la administración no han sido suficientes para mostrar un cambio en la deriva de la falta de inspección en los últimos años». «Las VTC no tienen ningún tipo de control. No hay inspecciones, y las que hay son muy laxas. Hay situaciones que vemos a diario que quedan totalmente impunes. Nuestra protesta sobre todo es por eso. Llevamos un montón de años aguantando esta situación. Hemos intentado dialogar, llegar a acuerdos… y no tenemos respuesta», explica Iñaki Pardo, portavoz de la Federación Vasca del Taxi y presidente de Radio Taxi Bilbao.

«Queremos que haya control y que se cumpla la ley con el tema de los servicios urbanos. Una VTC no puede hacerlos, y los está haciendo. Y, además, no se está controlando», denuncia Fernando Ramos Martín, expresidente de Teletaxi Bilbao. Los taxistas advierten de que «si el asunto por el que se protesta, la nula inspección de las VTC en el territorio, no se soluciona en los siguientes días, la movilización se volverá a repetir».

Se trata de la segunda manifestación en dos meses. En septiembre ya recorrieron las calles de Bilbao para pedir «controles reales e inspecciones efectivas» sobre los servicios de VTC que circulaban en la villa, principalmente de Uber y Cabify, plataformas que operan cerca de 250 vehículos en la ciudad con apenas 46 licencias disponibles.