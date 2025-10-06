El cardiólogo José Abellán aclara las dudas más frecuentes sobre el café: «Tomar entre cuatro y cinco al día es seguro» El doctor responde a las preguntas más habituales sobre el consumo de café, una de las bebidas más populares y también más rodeadas de mitos

El cardiólogo José Abellán ha querido resolver de forma clara y directa las preguntas más habituales sobre el consumo de café, una de las bebidas más populares y también más rodeadas de mitos. «El café sube un poco la tensión, igual que la frecuencia cardíaca, pero el efecto es transitorio y desaparece a las cuatro o seis horas», explica el especialista, que insiste en que para la mayoría de las personas sanas esto no supone un riesgo.

Sobre si el café es bueno o malo para el corazón, Abellán se apoya en la evidencia científica: «En los estudios vemos que las personas que toman café habitualmente enferman menos de corazón». Esto, señala, se debe a los polifenoles y antioxidantes que contiene, sustancias que ayudan a proteger el sistema cardiovascular. En cuanto a la cantidad recomendada, el cardiólogo es claro: «Hasta la dosis equivalente a unos 450 miligramos de cafeína, lo que viene a ser cuatro o cinco cafés al día, es perfectamente seguro».

Otro de los temores comunes es si el café puede provocar arritmias. «En personas sanas no, a veces puede dar palpitaciones, pero arritmias importantes no», asegura Abellán. Tampoco hay que demonizar el descafeinado: «El café no es solo cafeína. También aporta vitaminas, minerales y polifenoles, aunque es verdad que su beneficio parece menor al del café con cafeína».

La forma idea de tomar café

El cardiólogo también advierte sobre algunas combinaciones y formas de preparación. «Si se toma con leche, esta reduce un poco los antioxidantes que absorbe el organismo, aunque depende de la cantidad», explica. Además, recuerda que el café expreso o el de prensa francesa puede elevar el colesterol LDL y el total por unas sustancias llamadas diterpenos, un efecto que se evita con el café filtrado. Por eso, su recomendación es clara: «Lo ideal es tomarlo filtrado, solo o con poca leche y sin azúcar».

Incluso en el embarazo, el consumo moderado es seguro. «Los estudios potentes indican que hasta 150 o 200 miligramos de cafeína al día no suponen un riesgo, así que se pueden tomar uno o dos cafés tranquilamente», afirma el especialista.

