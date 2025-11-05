Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan José Nistal y su hijo Juan Antonio, junto a su vehículo y el fango que dejaron los desbordamientos a su paso por Chiva LP

El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana

Juan José Nistal halló a una joven fallecida bajo su camión, no sabe su nombre y tiene un espina clavada: necesita honrar su memoria «llevándole flores esté donde esté»

Juan Antonio Marrahí

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:01

Comenta

La dana del 29 de octubre dejó muchas heridas sin cerrar. Una de ellas gira en torno al sentimiento de un camionero zaragozano que se ... topó con la desgracia en un trayecto de trabajo por la A-3 a su paso por Valencia. Juan José Nistal encontró junto a su hijo el cuerpo sin vida de una joven debajo del vehículo y, desde entonces, ha pasado un año sin poder pasar esa dolorosa página. La razón es que siente la imperiosa necesidad de contactar con la familia de la víctima para poner nombre a su hallazgo, conocer su historia, mostrar su cariño y llevar flores a donde quiera que descansa esa persona.

