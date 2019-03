La Cámara vasca obliga a EH Bildu a modificar su petición de cese de Darpón por la OPE El consejero de Salud, Jon Darpón. / ARCHIVO El reglamento del Parlamento no permite interpelar directamente al lehendakari para que releve de su cargo al consejero de Salud IKER MARÍN Miércoles, 13 marzo 2019, 09:17

El reglamento de la Cámara vasca ha obligado a EH Bildu a modificar su petición de cese del consejero de Salud, Jon Darpón, por las supuestas irregularidades de la OPE de Osakidetza. Si la semana pasada la coalición soberanista presentó un texto en el que «exigía» al lehendakari Iñigo Urkullu cesar de «inmediato» a Darpón por el escándalo de la Oferta Pública de Empleo 2016-2017, ahora solicita que el Parlamento Vasco considere que el responsable del Departamento vasco de Salud «está inhabilitado para seguir en el cargo». El cambio viene motivado por la actuación de los responsables jurídicos de la Mesa del Parlamento. Durante estos último días, los juristas de la Cámara han hecho saber a la coalición abertzale que el reglamento no permite interpelar y exigir directamente a Iñigo Urkullu que cese de su cargo al responsable del Departamento vasco de Salud. Debe ser el Parlamento con su mayoría el que apruebe y certifique que Darpón no está capacitado para dirigir el departamento del Gobierno Vasco que mayor presupuesto tiene. Desde EH Bildu consideran que la forma exigida no modifica el fondo de su petición, «la esencia de la proposición se mantiene». Es decir, si el Parlamento aprueba su texto, que acompaña a un proposición no de ley presentada por Elkarrekin Podemos que pide la reprobación de Darpón, estiman que el lehendakari debería cesar de su cargo al consejero.

En contexto Reprobación y cese: Elkarrekin Podemos presentó una proposición no de ley el pasado 19 de febrero relativa a la crisis del Departamento de Salud. El texto solicita debatir en el Pleno del 21 de marzo la reprobación del consejero de Salud por «su ineficiente gestión en la crisis de la OPE». EH Bildu añadió el 5 de marzo una enmienda de adición para «exigir» al lehendakari el cese «inmediato» de Jon Darpón. Inhabilitación: Los responsables jurídicos del Parlamento comunican a EH Bildu que no se puede «exigir» a Urkullu que cese a Darpón. Por ello, la coalición retira su primer texto y añade otro a la proposición de Podemos que dice: «Teniendo en cuenta los puntos anteriores (la reprobación), el Parlamento considera que el consejero de Salud está inhabilitado para seguir en el cargo».

El pasado 5 de marzo Rebeka Ubera, parlamentaria de EH Bildu, anunció que su partido había registrado en sede parlamentaria una enmienda de adición a la proposición de Elkarrekin Podemos. El partido morado solicita que el día 21 el Pleno del «Parlamento Vasco repruebe al consejero de Salud, Jon Darpón, por su ineficiente gestión e irresponsable actuación en la crisis de la OPE 2016-2017 de Osakidetza». EH Bildu añadió a ese texto otro que «exigía al lehendakari cesar de inmediato a Darpón». Tras la actuación de los servicios jurídicos de la Cámara, la coalición independentista ya ha cambiado su texto, al estar todavía dentro del plazo de tiempo permitido para ello, y ha registrado una corrección que dice: «Teniendo en cuenta los puntos anteriores, el Parlamento Vasco considera que el consejero de Salud, Jon Darpón, está inhabilitado para seguir en el cargo». Este será el texto que acompañe a la proposición no de ley de Elkarrekin Podemos y que será votado el jueves que viene en la Cámara vasca junto a la reprobación.

La desaprobación a la gestión del consejero de Salud en relación con la OPE de Osakidetza saldrá adelante con los votos de todos los partidos de la oposición al Gobierno Vasco, es decir, con la mayoría de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Partido Popular. Ha sido este último partido el más reacio hasta la fecha a votar conjuntamente con los otros dos partidos para pedir explicaciones por lo sucedido en la Oferta Pública de Empleo. La abstención del PP a mediados de diciembre pasado en la Cámara vasca impidió que se creara la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades como pedían Podemos y EH Bildu. En esta ocasión, sin embargo, parece que no se va a repetir la historia ya que Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, ya ha anunciado que su partido sí votará a favor de la reprobación. Durante los últimos días, Alonso ha criticado la «arrogancia» de Darpón al «retar» al Parlamento al anunciar que «le da igual lo que le diga y que no le hará caso» si es reprobado y que seguirá en el cargo si tiene el apoyo del lehendakari. Habrá que ver por lo tanto si los populares apoyan en esta ocasión la enmienda de adición de EH Bildu, algo que sí hará Elkarrekin Podemos. Consultados por este periódico los populares no se pronuncian y además anuncian que ellos también presentarán otra enmienda a la petición de Elkarrekin Podemos. Durante el pleno, además de la reprobación y las enmiendas, EH Bildu volverá a solicitar a la Cámara, por segunda vez, la creación de la comisión para investigar lo sucedido.

EH Bildu anunció la semana pasada que ha tomado la decisión de pedir el cese, y ahora la inhabilitación del sailburu, porque su actuación en la OPE ha sido «un auténtico cúmulo de despropósitos y de irregularidades hasta el punto de que la Fiscalía ha apreciado indicios de delito por revelación de secretos». Rebeka Ubera dijo en su comparecencia pública que «podemos decir que la OPE de Osakidetza ha sido un gran engaño y una estafa a gran escala a toda la sociedad, no solo a las miles de personas que se presentaron a los exámenes. Y el responsable político máximo de esa estafa es Jon Darpón». Cree que el consejero «no ha sabido, o no ha querido, revisar en profundidad el modelo de recursos humanos de Osakidetza, que es lo que está en el origen de las irregularidades. Ese modelo basado en el amiguismo y en el clientelismo explica el fraude de la OPE». El consejero abrió inicialmente la puerta a dimitir si el pleno de la Cámara vasca censuraba su labor, pero luego reculó. Hace dos semanas anunció que dejaba su cargo en manos del lehendakari y que asumiría lo que el líder del Ejecutivo determinase. A las puertas de dos campañas electorales, Urkullu y Darpón tomarán la decisión juntos.

En relación al caso OPE, este lunes se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria ha citado a declarar a finales de mayo como imputados a los tres jefes de servicio que la Fiscalía señala como presuntos responsables de filtrar las respuestas de los exámenes de Anestesiología, Angiología y Aparato Digestivo. Además, deberán comparecer otras trece personas como testigos, cuatro directivos de Osakidetza, entre ellos, la ex directora general, María Jesús Múgica, y el ex director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto.