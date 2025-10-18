Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla

Esta localidad con más de dos mil años de existencia es el destino perfecto para los amantes de la historia, la cultura y el buen comer

M. S.

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:49

Con más de dos mil años de existencia, esta ciudad medieval muy cerca de Gipuzkoa, es el destino perfecto para los amantes de la historia, la cultura y el buen comer. Ideal para visitar en otoño y ver sus palacios señoriales, su catedral del siglo XV y los restos de su famosa muralla. Además de ser una ciudad perfecta para degustar un buen vino.

Es la segunda ciudad más grande de La Rioja y fue una de las más importantes del norte de España en la Edad Media. Calahorra es mucho más que viñedos y bodegas. La ciudad, a menos de dos horas de Gipuzkoa, data del siglo II antes de Cristo, por concesión especial del emperador Augusto, que quiso premiar la fidelidad de los guerreros que rendían pleitesía a Roma. Por aquel entonces la ciudad se llamaba 'Calagurris', nombre del cual deriva el gentilicio de sus habitantes: calagurritano.

Este territorio, de poco más de 25.000 habitantes, también ofrece una gran arquitectura religiosa, por lo que la visita a la Catedral de Santa María es casi obligatoria. Una imponente construcción del siglo XV que fusiona el estilo gótico y renacentista, y que alberga retablos, frescos y tallas de gran valor artístico. Muy cerca, el Santuario del Carmen también ofrece una vista panorámica inigualable del valle del Ebro, especialmente mágica al atardecer.

Ruta cultural y gastronómica por Calahorra en otoño

Calahorra es un destino aún poco explorado por el turismo masivo, pero con un legado que la convierte en una auténtica joya para quienes buscan historia, buena mesa y tranquilidad. Además de que el otoño, con las hojas cayendo de los árboles es la temporada ideal para visitar espacios como la Casa Santa, la Iglesia de Santiago o el Museo de la Romanización, que también enriquecen su ruta cultural que invita al visitante a pasar por sus calles empedradas.

Aunque visitar en otoño esta ciudad, también conocida como la 'Ciudad de la Verdura' gracias a la fertilidad de sus tierras, es la temporada perfecta para probar platos elaborados con verduras de proximidad como alcachofas, borrajas, espárragos y pimientos. Todos acompañados de un buen vino con Denominación de Origen Rioja.

Y para los amantes de la naturaleza, sus alrededores también disponen de paisajes naturales donde conviven huertas, montañas y bosques. A media hora de Calahorra, espacios como los Sotos del Ebro, una zona natural protegida e ideal para el senderismo, permite observar fauna autóctona y disfrutar de vistas únicas del río y sus alrededores.

