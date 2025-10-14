La cuadrilla vasca que anima a su amigo futbolista por los campos del futbol español Los amigos de Beñat Gerenabarrena acuden en peregrinación a los estadios de la Liga Hypermotion con la camiseta, nombre y dorsal del miembro de su cuadrilla

La cuadrilla de Beñat Gerenabarrena arropa a su amigo durante el partido contra el Racing de Santander en El Sardinero.

Tener un amigo deportista de élite lleva consigo algunos impedimentos. A veces, compaginar los horarios para quedar puede tornarse en tarea complicada y las ocasiones en las que uno puede salir de fiesta con ellos quedan reducidas dasi al maximo. No obstante, también son fuente de grandes alegrías y felicidad compartida en sus competiciones, tal y como está demostrando esta temporada la cuadrilla del futbolista vasco Beñat Gerenabarrena, arropado por su grupo de amigos en los campos de Segunda División.

De 22 años y pertenceciente al Athletic Club, el centrocampista de Lekeitio disputa este curso sus partidos en las filas del CD Castellón de la Liga Hypermotion en calidad de cedido. Un periplo lejos de casa que, no obstante, su nutrido grupo de amigos están tratando que sea lo más llevadero posible con su apoyo en los encuentros que el conjunto castellonense disputa cerca del Bizkaia.

Así, y a pesar de llevar apenas tres meses de competición, la cuadrilla de Beñat Gerenabarrena ya se ha dejado notar en dos partidos del CD Castellón fuera de casa, la última vez este pasado fin de semana en Eibar, hasta donde viajaron una veintena de amigos del futbolista.

Ataviados todos ellos con la camiseta con el nombre y dorsal del 15 del Castellón, la cuadrilla de Gerenabarrena volvió a dejar su impronta en las grada de Ipurua, como ya hiciera anteriormente el pasado 16 de agosto en el partido contra el Racing de Santander disputado en El Sardinero.

Un ritual que habrá que ver si sigue teniendo recorrido cuando el equipo blanquinegro juegue en otros destinos relativamente cercanos a Lekeitio como San Sebastián, Gijón o Valladolid, a la espera de ver una victoria en directo de su amigo, que se hace esperar tras la derrota y empate en los dos partidos a los que han acudido.