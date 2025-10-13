La fuerza de Ipurua mantiene invicto al Eibar

El Eibar mantiene intacta su solidez en Ipurua. El empate sin goles del domingo frente al Castellón prolongó la condición de invicto del conjunto ... armero en su feudo, donde ha sumado once de los doce puntos que figuran en su casillero. Los de Beñat San José se mantienen firmes ante su afición y ocupan la décima posición de la tabla tras nueve jornadas en una Segunda División que vuelve a presentarse tremendamente igualada.

Más allá del resultado, el Eibar volvió a demostrar en casa su carácter competitivo y su capacidad para resistir ante un rival exigente. El combinado armero, que tuvo que sobreponerse a las bajas de Buta y Corpas, volvió a dejar su portería a cero por tercera vez en lo que va de curso en un partido intenso, de máxima exigencia física y pocas ocasiones claras. Aunque el encuentro no ofreció la fluidez ofensiva habitual, el equipo supo mantener el orden, la concentración y la estructura que le han permitido convertir Ipurua en un auténtico fortín.

El susto de la tarde lo protagonizó Cubero, que tuvo que ser sustituido tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en un choque con Lucas Alcázar. El lateral vizcaíno fue trasladado al hospital tras el encuentro, pero tras unas primeras observaciones descansó en su domicilio. Este lunes, fue sometido a nuevas pruebas médicas, cuyo resultado determinará si puede regresar próximamente a los entrenamientos. Fue una de las ausencias en la sesión de recuperación realizada por el equipo en Areitio este lunes.

Con tres victorias y dos empates en Ipurua, el conjunto armero es uno de los equipos más fiables del campeonato como local, siendo el segundo que más rédito ha sacado en su estadio, solo por detrás del Cádiz con 13 puntos en el Nuevo Mirandilla. Esa solidez ha sido la base del buen inicio liguero de los eibarreses, que siguen con el reto pendiente de trasladar su buen rendimiento a los partidos a domicilio, donde hasta la fecha solo han logrado sumar un punto en la jornada inaugural en Málaga.

Entrenamientos y entradas

Sin apenas tiempo para el descanso, el Eibar regresó a los entrenamientos en las instalaciones de Areitio este lunes. El equipo afronta una nueva semana con la mirada puesta en el duelo de la décima jornada, que se disputará este domingo a las 21.00 horas en el estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Será la quinta salida de la temporada y una nueva oportunidad para sumar lejos de casa.

El plan de trabajo previsto por Beñat San José consta de cinco sesiones de entrenamiento. Tras ejercitarse este lunes, la plantilla descansará este martes y retomará la actividad este miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, estos tres últimos días a puerta cerrada, antes de viajar el domingo a Canarias para el partido.

El club ha informado también sobre el proceso de adquisición de entradas para los aficionados que deseen acompañar al equipo en Las Palmas. El conjunto isleño ha puesto a disposición de la SD Eibar un total de 400 entradas de zona visitante a un precio de 20 euros.

Las localidades podrán adquirirse desde las 09.30 horas de este martes, y hasta este miércoles a las 19.00 en la tienda oficial Orsaixan, en horario habitual, o solicitándolas por correo electrónico en la dirección socios@sdeibar.com. Como siempre, será necesario aportar nombre completo, DNI y un correo electrónico válido, donde se recibirán las entradas el jueves, enviadas directamente por el club canario.