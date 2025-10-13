Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Con el empate del domingo en Ipurua frente al Castellón el Eibar es el segundo equipo que más rédito obtiene de los duelos en su estadio. IÑIGO ROYO

Eibar

La fuerza de Ipurua mantiene invicto al Eibar

El Eibar es el segundo equipo que más puntos ha sacado en casa, y Cubero sigue pendiente de evolución tras el golpe sufrido en el partido

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28

El Eibar mantiene intacta su solidez en Ipurua. El empate sin goles del domingo frente al Castellón prolongó la condición de invicto del conjunto ... armero en su feudo, donde ha sumado once de los doce puntos que figuran en su casillero. Los de Beñat San José se mantienen firmes ante su afición y ocupan la décima posición de la tabla tras nueve jornadas en una Segunda División que vuelve a presentarse tremendamente igualada.

