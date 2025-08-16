Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo» 'Sezar Blue' regresa a la capital guipuzcoana para «pedirse toda la carta» del conocido bar La Espiga

El reconocido youtuber gastronómico César González, más conocido en redes sociales como 'Sezar Blue', ha decidido disfrutar de San Sebastián durante su ruta gastronómica por la N-1, carretera que conecta Madrid con Irun. Dicha travesía ha quedado marcada por la visita a diferentes bares y restaurantes guipuzcoanos, donde el crítico no ha dudado en acercarse al tradicional Bar de La Espiga, ubicado desde hace más de 90 años en el centro de San Sebastián, más concretamente en la calle San Marcial.

Establecimiento gastronómico que se instaura como uno de los primeros de la historia en elaborar y servir el plato más emblemático de la ciudad: el pintxo. Arrancando su andadura en el año 1928 de la mano de la familia Castro, desde sus inicios consiguieron conquistar los paladares de los veraneantes que pasaban por delante del local: «En ese año su dueña María Luisa ya empezaba a servir con las consumiciones un aperitivo ensartado en un palillo de dientes, creando con ello lo que se conoce hoy en día como el pintxo», comenta el youtuber al inicio de su video.

El crítico comienza su experiencia alertando que «piensa pedirse toda la carta de pintxos». Seguido a ello, el primer aperitivo que da comienzo a la degustación no puede ser otro que la mítica gilda: «Está deliciosa, qué bien empieza esto». Tampoco podía faltar el clásico pintxo de tortilla, que solamente tuvo elogios por parte del youtuber: «Está buenísima, perfectamente pochada, a mí me gusta así como está».

Continuando con 'Delicia', el pintxo más vendido de La Espiga, se compone de antxoa y una vinagreta con clara de huevo, perejil, salsa perrins y mayonesa: «Increíblemente bueno, me encanta el toque de la mayonesa con la clara de huevo, que viene con un poco de yema».

Un crujiente de langostino, champiñón al ajillo, albóndiga pinchada sobre pan y muchos más fueron los protagonistas del reciente video publicado de Sezar Blue, que termina concluyendo muy satisfecho con el estilo clásico del local: «Poca innovación y mucha tradición, esto es el santo de mi devoción».

Llegando a los postres, el crítico se quiso sumergir en la repostería local probando la mítica pantxineta: «Esta delicioso, esto es de lo mejor que puedes tomar en Donostia», finaliza. El youtuber ha demostrado que aquel pequeño establecimiento abierto hace más de 9 décadas junto a la playa sigue siendo a día de hoy un punto de encuentro clave en la gastronomía local de la ciudad.