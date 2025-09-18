Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Policía Nacional arrestó a la presunta agresora en la noche del pasado lunes en Valencia. LP

Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler

La detenida tenía una requisitoria pendiente por otras lesiones con arma blanca en Murcia

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:23

Una mujer de 33 años ha sido arrestada en Valencia por causar lesiones con un arma blanca a su compañero de piso, al que le estaba alquilando una habitación del inmueble, situado en la calle Franco Tormo de la capital del Túria. Fue precisamente una discusión por el impago del alquiler de la habitación del inquilino el que habría derivado en dicha agresión.

Los hechos ocurrieron a las nueve de la noche del pasado lunes 15 de agosto cuando se produjo una discusión al recriminarle la mujer a su inquilino no haber pagado el alquiler de la habitación en la que pernocta. La presunta agresora habría cogido un cuchillo de la cocina y se lo habría clavado en el pecho a su compañero de piso, causándole una herida de tres centímetros.

El hombre, de 40 años y nacionalidad española, prefirió acudir por sus propios medios al centro hospitalario, no requiriendo ambulancia, e incluso manifestó su deseo de no presentar denuncia contra su agresora.

No obstante, al tratarse de una agresión con arma blanca y además constarle una reclamación pendiente, la Policía Nacional procedió a la detención de la mujer, de 33 años y también española, según informa Las Provincias.

A la detenida por los delitos de amenazas y lesiones con arma blanca le figuraba una requisitoria en vigor de un juzgado de Murcia que la buscaba tras no presentarse a un juicio otra agresión con arma blanca. El Ministerio Fiscal solicita para ella por estos hechos, que deberán ser enjuiciados en la Audiencia Provincia Murcia, nueve años de cárcel, tanto por un robo con instrumento peligroso como por las lesiones.

