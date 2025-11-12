Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos ertzainas trasladan a un detenido a los juzgados de Donostia. F. Morquecho

El Ararteko abre una actuación de oficio ante la decisión de la Ertzaintza de informar sobre el origen de los detenidos

La primera medida que ha adoptado el defensor del pueblo, que en 2011 ya recomendó evitar esta medida por «discriminatoria», ha sido preguntar al Gobierno Vasco sobre su decisión

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:28

El Ararteko ha abierto una actuación de oficio ante la decisión del Departamento vasco de Seguridad y de la Ertzaintza de informar sobre el origen ... de los detenidos, algo que ha empezado a hacer desde octubre en sus notas de prensa, cuando antes no ofrecía ese dato salvo en contadas excepciones. La primera medida que ha adoptado la Defensoría del Pueblo en Euskadi ha sido preguntar oficialmente al Gobierno Vasco si es verdad que ha empezado a informar del origen de los arrestados, tal y como adelantó este periódico, y cuáles son las razones de este cambio en la estrategia informativa, según confirman a este periódico fuentes del Ararteko. Recuerdan, además, que ya en 2011 el defensor del pueblo vasco emitió una recomendación general para «evitar actuaciones discriminatorias» como señalar el lugar de origen de los detenidos.

