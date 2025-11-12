El Ararteko abre una actuación de oficio ante la decisión de la Ertzaintza de informar sobre el origen de los detenidos

El Ararteko ha abierto una actuación de oficio ante la decisión del Departamento vasco de Seguridad y de la Ertzaintza de informar sobre el origen ... de los detenidos, algo que ha empezado a hacer desde octubre en sus notas de prensa, cuando antes no ofrecía ese dato salvo en contadas excepciones. La primera medida que ha adoptado la Defensoría del Pueblo en Euskadi ha sido preguntar oficialmente al Gobierno Vasco si es verdad que ha empezado a informar del origen de los arrestados, tal y como adelantó este periódico, y cuáles son las razones de este cambio en la estrategia informativa, según confirman a este periódico fuentes del Ararteko. Recuerdan, además, que ya en 2011 el defensor del pueblo vasco emitió una recomendación general para «evitar actuaciones discriminatorias» como señalar el lugar de origen de los detenidos.

Desde el pasado octubre, el servicio de prensa de la Ertzaintza ha comenzado a informar sobre el origen de los detenidos, un dato que no suelen facilitar otros cuerpos de seguridad en el Estado de forma sistemática, tal y como contrastó DV de fuentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos o la Policía Foral de Navarra. Hace 14 años, el Ararteko, entonces encabezado por Iñigo Lamarka, elaboró una recomendación en la que señalaba que las notas de prensa policiales debían «evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen». Ante el cambio de política comunicativa de Seguridad, la institución que ahora dirige en funciones Inés Ibáñez de Maeztu ha decidido abrir una actuación de oficio para contrastar los motivos que han motivado este cambio.

El Ararteko entendía en su recomendación general de 2011 que detallar la procedencia de los detenidos no favorece la integración social de la población de origen extranjero, «al transmitir una visión negativa de esa realidad humana, que contribuye a crear o, en su caso, reforzar estereotipos y prejuicios sociales sobre ella». Recordaba entonces que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa había declarado que «las fuerzas policiales no deben revelar públicamente información sobre la raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional del presunto autor de un delito». Asimismo, indicaba que la información policial debe procurar «no extender ni perpetuar mitos que vinculen el delito con el origen étnico o relacionen el aumento de la inmigración con un aumento del número de delitos».

En los últimos 14 años, la Policía vasca no había informado en sus comunicados de la procedencia de los detenidos, hasta que el pasado mes de octubre, y sin previo aviso, cambió de criterio y empezó a ofrecer información sobre su origen. La nacionalidad de los detenidos solo se detalla cuando es española, mientras que para otras procedencias se alude a un origen geográfico más amplio: europeo, sudamericano, magrebí...

Cambio de Zupiria

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, explicó el pasado 22 de octubre que había cambiado de criterio sobre esta cuestión después de soportar una «presión tremenda» de PP y de Vox en el Parlamento para que se divulgasen esos datos. «Al final, es mejor decir las cosas como son, sin estigmatizar, que pelearnos con la extrema derecha. Estos datos también afinan el estado de la delincuencia en Euskadi», dijo en ese momento. Además, la semana pasada en la comisión de Seguridad del Parlamente, Zupiria reconoció que en el último año ha cambiado su percepción sobre la delincuencia. «He tenido que hacer discursos que no me hubiera gustado hacer porque he visto cosas que no me hubiera gustado ver», aseguró.