Dos ertzainas introducen en un vehículo al detenido por matar a una mujer en Zarautz. La Ertzaintza informó de que era latinoamericano. F. MORQUECHO

La Ertzaintza es la única policía en el Estado que facilita la procedencia de sus detenidos

Los cuerpos policiales admiten la existencia de un debate interno sobre el equilibrio entre los derechos de información y de intimidad, pero solo dan datos de edad y sexo

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Más de dos décadas llevan los gabinetes de comunicación de los distintos cuerpos policiales haciendo equilibrios en sus comunicados sobre la actividad criminal para ... tratar de casar el respeto de dos derechos fundamentes como son el de información y el de intimidad. De esta manera, sus notas de prensa apenas aportan datos personales de las personas detenidas o investigadas por la comisión de un delito, más allá de su edad y su sexo o género. Desde el pasado 14 de octubre, la Ertzaintza ha cambiado su política de comunicación y comenzado a detallar el ámbito geográfico del que proceden quienes acaban en sus calabozos.

