Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan Groizard, secretario de estado de Energía, en la entrevista con IDEAL Blanca Rodríguez
Secretario de Estado de Energía | Joan Groizard

«Que el apagón de abril empezara en una subestación de Granada es circunstancial»

Asegura que la red funciona de forma reforzada desde el apagón y que las posibles multas están en manos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia

M. Victoria Cobo

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:00

Formado en la Universidad de Cambridge como ingeniero en Energía y Medio Ambiente, Joan Groizard es secretario de Estado de Energía desde noviembre de 2024. ... En 2019 entró a formar parte del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por lo que conoce bien la transición energética que se proyecta desde el Gobierno. Convencido de que el avance de las renovables es imparable, apuesta por apoyarlas desde el consenso, la participación y la integración con el medio rural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  3. 3 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  4. 4 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia
  7. 7

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  8. 8

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  9. 9

    La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador
  10. 10

    ¡Qué ganas tenía Orio de volver a ganar en La Concha!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Que el apagón de abril empezara en una subestación de Granada es circunstancial»

«Que el apagón de abril empezara en una subestación de Granada es circunstancial»