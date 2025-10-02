El año hidrológico deja 684 litros, el más lluvioso desde 2020

El año hidrológico que acaba de concluir (transcurrió entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025) dejó en el ... conjunto de España 683,7 litros por metro cuadrado, lo que le convierte en un año de carácter húmedo y en el año más lluvioso desde 2020. Esta cantidad supone un 7% por encima del promedio normal del período 1991-2020, que son 640,1 litros, según ha avanzado en su cuenta de X la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En 2020, que ha sido el año hidrológico más húmedo del último lustro, se recogieron 711 litros por metro cuadrado, un 2,5% más que en el reciçen terminado. En 2021 fueron 653; en 2022, 514; en 2023, 592, y en 2024, 681 litros, apenas dos litros menos que en 2025. De hecho han sido las lluvias torrenciales caídas en la última semana en el noroeste y el litoral mediterráneo de la Península (con acumulados de 300 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña y de más de 250 litros en Baleares), las que han permitido superar en pluviometría al año hidrológico 2023-2024.

En el año hidrológico 2024-2025 se superaron los 2.500 litros por metro cuadrado en zonas del oeste de la provincia de A Coruña. En el lado contrario, en Fuerteventura apenas se llegó a 80 litros, según la Aemet, que señala que las lluvias fueron superiores al promedio normal en casi todo el país, excepto en zonas de Galicia, comunidades cantábricas, áreas del sureste y los dos archipiélagos.

En Ibiza lo nunca visto desde 1952

Las precipitaciones registradas este pasado martes en Baleares han sido extraordinarias. Ibiza recibió la mayor cantidad de lluvia registrada en 24 horas desde 1952. Según los datos de la Aemet, la estación de la isla recogió 254 litros por metro cuadrado de precipitación en apenas 24 horas, más de la mitad de lo que suele llover un año completo en la zona y que llevó a la activación del aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones. Ese episodio de lluvias torrenciales contrastaba con la situación apenas doce horas después, sin avisos meteorológicos en la comunidad, con un día soleado y temperaturas que se han recuperado hasta alcanzar los 25ºC.

En la Comunidad Valenciana, con municipios donde el pasado fin de semana se recogieron hasta 224 litros por metro cuadrado en apenas ocho horas, el episodio de lluvias intensas que también activó la alerta roja, obligó a suspender las clases el lunes en un total de 239 municipios, la mayoría en la provincia de Valencia, con cerca de 537.000 alumnos afectados.