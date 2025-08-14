El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca La pieza, que cuenta con un diamante central de 45 quilates y que ha sido valorada por expertos consultados en unos doce millones de euros, fue confeccionada por la firma Damaso Martínez

Alain Mateos Jueves, 14 de agosto 2025, 11:21 Comenta Compartir

El astro portugués Cristiano Ronaldo y la madrileña Georgina Rodríguez se casan después de nueve años en pareja. El anuncio del compromiso llegó este martes con un escueto comunicado y la imagen de un espectacular anillo, que destacó por encima de la noticia. Según ha adelantado EL CORREO, esta pieza ha sido confeccionada por la joyería bilbaína Damaso Martínez.

La sortija es una joya XL con un diamante oval de entre 40 y 45 quilates, con otros dos diamantes a los lados en una talla triangular. Una alhaja más que exclusiva, no solo por el precio, sino por la dificultad de hacerse con una piedra de estas características, que habitualmente se consigue mediante subastas o a través de los grandes distribuidores de diamantes.

«Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», fueron las palabras que escogió Georgina para anunciar su boda con Cristiano Ronaldo. Junto a ellas, en la imagen aparecen la mano del futbolista y la de Georgina, que luce esta imponente joya de casi dos centímetros de largo que cubre buena parte de su dedo anular. Los expertos en la materia afirman que solo el precio del diamante central estaría en torno a los cinco millones de euros y que la joya al completo podría alcanzar los doce millones según su pureza.

La firma Damaso Martínez nació en el Casco Viejo bilbaíno en los años 70 de la mano de este empresario y de su esposa, Consuelo González. Él era representante de joyas y tras unos años de trabajo y aprendizaje decidió lanzarse con la creación de su propia joyería, que hoy en día se ubica en la calle María Díaz de Haro. La expansión de esta firma bilbaína a finales del siglo pasado fue clave para entender su actual reputación entre los personajes más pudientes de la sociedad. En los años 80, Damaso Martínez se consolidó a nivel nacional con su presencia en las ferias más importantes de Madrid y Barcelona. En la década siguiente llegó a exponer sus joyas en Basilea (Suiza) y a partir de ahí, el valor de la marca empezó a expandirse por los cinco continentes, donde actualmente está presente. Sus clientes van desde familias reales a estrellas de Hollywood y personalidades del deporte, como ocurre en este caso. De hecho, son muchas las mujeres de futbolistas que están pendientes de las publicaciones de Damaso Martínez en las redes sociales. Entre ellas, Alice Campello (Álvaro Morata), Inés Sánchez (Raúl García), Sofia Jemmali (Alex Berenguer) o Aline Brum (Javi Martínez).

Las manos que están detrás del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez son las de Mónica Martínez, diseñadora y gerente de la firma bilbaína. «En Damaso recuperamos con cada diseño los orígenes artesanales de la alta joyería. Creaciones únicas, fruto del talento de una familia y de un equipo enamorado de su oficio», recalca Martínez en la página web de la firma.

La joyería bilbaína presume de elaborar piezas «para todos los gustos» y de «jugar mucho con el diseño». «Nuestra mayor apuesta son la calidad y la innovación», destacan. Para ello utilizan brillantes de «gran belleza» de un carácter único y excepcional. Precisamente en este punto destaca la joya que desde hace unos días ostenta Georgina Rodríguez.

Una relación casual

La boda entre la madrileña y el futbolista portugués será el culmen de una relación que empezó de casualidad. Era un jueves cualquiera del verano de 2016. Ella trabajaba como dependienta de la boutique de Gucci de la Milla de Oro madrileña, y un compañero le pidió que se quedara media hora más. Poco podía imaginar la joven Georgina que ese favor cambiaría su vida para siempre. Cristiano Ronaldo entró en la tienda para hacer unas compras, y bastó un cruce de miradas para notar que el ambiente se electrificaba. Georgina ha contado que sintió «cosquillas en el estómago» y que fue una conexión inmediata que no ha dejado de crecer en estos años.

Durante la década que llevan juntos, la pareja ha criado a cinco niños, aunque solo dos son biológicamente de Georgina (Alana y Bella Esmeralda). Los tres mayores (Cristiano JR, Eva y Mateo) nacieron en Estados Unidos fruto de la gestación subrogada. Pero a la madrileña nunca le importó esa circunstancia, tal y como presume en sus redes sociales. «Mamá de seis bendiciones», se puede leer en su perfil de Instagram. Ese sexto hijo es el pequeño Angel, el hermano gemelo de Bella Esmeralda que falleció en el parto.

Los niños son una prioridad en sus vidas y se organizan para pasar con ellos el máximo tiempo posible, a pesar de sus ajetreadas agendas. «Nuestra familia es lo primero. Todo lo que hago profesionalmente gira en torno a su bienestar. Todas mis sesiones y compromisos laborales se organizan según la disponibilidad de nuestra familia. Nuestros hijos siempre me acompañan en todos mis viajes para que pueda disfrutarlos en todo momento», ha contado en su docuserie 'Soy Georgina', de Netflix. Allí presumen de viajes, lujo y moda, pero también de vulnerabilidad personal, intimidad y familia. Un formato que la futura esposa del futbolista decidió no renovar para una cuarta temporada y cuya decisión ahora cobra más sentido después del anuncio del compromiso.