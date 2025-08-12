El gigantesco anillo con el que Cristiano Ronaldo le ha pedido matrimonio a Georgina: colosal y de un valor incalculable Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con Cristiano Ronaldo mediante una foto de su anillo, que no ha pasado nada desapercibido

«Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», así ha anunciado al mundo Georgina Rodríguez que acaba de comprometerse con Cristiano Ronaldo mediante una foto de su anillo que no ha pasado nada desapercibido par sus casi 68 millones de seguidores en Instagram.

El futbolista y la influencer, que mantienen una relación desde 2016 y tienen cinco hijos (tres hijos de Cristiano y dos niñas de la pareja), han anunciado su inesperada boda en redes mostrando el increíble y gigantesco anillo de compromiso formado por un impresionante diamante de talla oval acompañado por otros diamantes más pequeños.

En la imagen, que acumula más de 10 millones de 'me gusta' y más de 200.000 comentarios, puede verse la mano de Cristiano Ronaldo y la de Georgina en la que se posa la gigantesca piedra preciosa, un anillo que rápidamente desató la curiosidad del público y de los expertos en joyería. Del que algunas voces más prudentes destacan que podría costar entre dos y cinco millones de euros, si se trata de un diamante de hasta 30 quilates con calidad D-flawless, una de las más altas en pureza y color.

El valor del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Otros joyeros consultados, se atreven a ir más allá y calculan que el diamante podría pesar entre 40 y 45 quilates, elevando el precio a un rango de entre seis y doce millones de euros. Todo un símbolo del compromiso de una de las parejas más mediáticas del planeta y una declaración de lujo y exclusividad.

Aunque esta no es la única joya que el futbolista le ha regalado a Georgina, ya que la joven de 31 años ya ha mostrado su lujosa vida entre joyas y prendas de diseñador en la serie de Netflix, 'Soy Georgina'. De hecho, en el año 2018, ya lució un anillo de compromiso de 700.000 euros.

Aunque en aquella ocasión se trataba del Cartier 1895, uno de los más clásicos de compromiso que tiene la firma francesa y que estaba coronado por un diamante de 4,99 quilates y varios más incrustados. La boda, sin embargo, no llegó a producirse. Ahora, a tenor de la frase con la que Georgina ha acompañado la imagen de sus manos y el anillo, parece que por fin la pareja pasará próximamente por el altar.