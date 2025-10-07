Ane mantiene su reinado en Euskadi y Oihan se corona como el nombre de niño más popular

Ser original o seguir los gustos de la mayoría a la hora de decidir el nombre de un bebé. La elección de todo padre y ... madre puede llegar a ser un quebradero de cabeza. Pero, ¿cuál es la última tendencia a la hora de escoger el nombre a los recién nacidos en Euskadi? Según los últimos datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) correspondientes a los últimos tres años, ha habido un total de 40.026 nacimientos, y el nombre favorito de los nuevos padres ha sido Oihan, con 387 inscripciones, mientras que en niñas Ane continúa como el más elegido (353).

Así, Oihan desbanca a Markel, Martín/Martin y Julen como nombre más frecuente entre los niños vascos nacidos entre 2022 y 2024, pasando de la cuarta a la primera posición. Markel, que ostentaba la medalla de oro en el anterior trienio, logra amarrar el tercer puesto con 350 menores, y Martín/Martin, asciende a la segunda posición con 367.

Nombres más usados de niño en Euskadi entre 2022 y 2024 1 Oihan - 387 2 Martin/Martín - 367 3 Markel - 350 4 Julen - 328 5 Aimar - 306

Sin embargo, en Gipuzkoa los nombres favoritos no siguen la tendencia del conjunto de Euskadi. Por este orden, Luka (2022), Martin/Martín (2023) y Markel (2024) han sido los nombres más frecuentes en el territorio. Sin embargo, el año pasado fue cuando más padres y madres guipuzcoanos optaron por llamar a su hijo Oihan -el nombre favorito en Euskadi-. Así, Oihan fue el segundo nombre más elegido para los bebés en Gipuzkoa. Si nos centramos en la capital guipuzcoana, Martin/Martín y Telmo han sido los nombres de niño más frecuentes en Donostia en los últimos tres años.

En el caso de las niñas, la situación no ha variado en Euskadi. Ane (353) se mantiene imbatible en la primera posición, como sucede desde hace tres décadas, según los datos del Eustat. Después, los nombres más utilizados son Laia (345), June (318) y Malen (312). Una tendencia que tampoco sigue Gipuzkoa, donde June fue el nombre favorito para las niñas nacidas en 2024, superando a Nora, que fue líder los dos años anteriores. En Donostia, June también fue la más elegida el pasado año.

Nombres más usados de niña en Euskadi entre 2022 y 2024 1 Ane - 353 2 Laia - 345 3 June - 318 4 Malen - 312 5 Nora - 307

Las madres extranjeras optan por Alaia

En el informe ofrecido por el Eustat, también destaca que, las madres con nacionalidad extranjera optan en numerosas ocasiones por escoger nombres euskaldunes, especialmente para las niñas. Hubo, eso sí, ligeras diferencias con el orden general. Alaia, que también tiene significado en árabe, fue la primera opción de las mujeres nacidas en otros países. Amira, Sofía, Sara y Ainara fueron los siguientes cuatro más numerosos.

Entre los niños, sin embargo, el primer nombre euskaldun que aparece es Ander, y lo hace en la décima posición. En las primeras plazas se sitúan el hebreo Adam, el árabe Mohamed, Mateo, Rayan y Liam.

Por último, el Eustat ofrece una comparación entre madres y padres. Entre los 40.026 nacimientos que se produjeron en los últimos tres años, los nombres más comunes entre las madres fueron María, Leire, Nerea o Amaia. En cuanto a los hombres que fueron padres en estos años, las elecciones más comunes fueron Mikel, Jon, Aitor o Iker.