Ane mantiene su reinado en Euskadi y Oihan se corona como el nombre de niño más popular

En Gipuzkoa, June desbanca a Nora y Markel vuelve a ser el favorito en 2024

Álvaro Guerra

Martes, 7 de octubre 2025, 12:39

Ser original o seguir los gustos de la mayoría a la hora de decidir el nombre de un bebé. La elección de todo padre y ... madre puede llegar a ser un quebradero de cabeza. Pero, ¿cuál es la última tendencia a la hora de escoger el nombre a los recién nacidos en Euskadi? Según los últimos datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) correspondientes a los últimos tres años, ha habido un total de 40.026 nacimientos, y el nombre favorito de los nuevos padres ha sido Oihan, con 387 inscripciones, mientras que en niñas Ane continúa como el más elegido (353).

