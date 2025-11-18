Andrés Milla, abogado y economista: «Mejor cobrar en 12 pagas que en 14» El experto ha explicado en sus redes sociales la diferencia de cobrar en 12 o 14 pagas

L. G. Martes, 18 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

El abogado y economista Andrés Milla ha explicado en sus redes sociales la diferencia de cobrar en 12 o 14 pagas. «¿Qué es mejor?». Una cuestión que divide a los asalariados en dos bandos y que, según el abogado laboralista y experto económico, tiene una respuesta mucho más sencilla de lo que parece. «Siempre es mejor cobrar en 12 pagas»

Andrés Millán lo ha explicado en un vídeo que se ha viralizado, donde no solo desmonta el mito de las 14 pagas, sino que llega aún más lejos. «Si pudiera, cobraría el salario en una sola paga anual», asegura.

El experto aclara que la diferencia entre 12 y 14 pagas es puramente de distribución, nunca de cantidad. «Por ley, el cómputo anual tiene que ser exactamente el mismo», recuerda. «Si ganas 20.000 euros al año, te los tienen que pagar igual, lo dividan en 12 o en 14 pagos».

Para ilustrarlo, Millán plantea un ejemplo sencillo. Con 12 pagas, un sueldo de 24.000 euros se convierte en 2.000 euros al mes. Por el contrario, con 14 pagas, el trabajador recibe unos 1.700 euros mensuales, más dos extras también de 1.700 en junio y diciembre. «Lo único que estás haciendo es dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde», sentencia.

La educación financiera en la sociedad

La explicación de Millán no se queda en el terreno laboral, sino que entra de lleno en la educación financiera, el punto que considera realmente relevante. «Si en enero me pudieran dar 15.000 euros y tengo el mínimo conocimiento para administrar mi capital, sería lo ideal», afirma.

¿El motivo? «Porque así puedo invertir ese dinero antes y obtener una rentabilidad». El abogado lamenta que la mayoría de los trabajadores españoles prefieran las 14 pagas. Demuestra el poco conocimiento financiero que hay. Nadie invierte, nadie se administra bien y prefieren la sorpresa de un mes cobrar lo que parece más». «El dinero vale más hoy que dentro de seis meses», sentencia.