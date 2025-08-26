Álber Vázquez, escritor: «Mi padre, un pensionista que solo terminó primaria, gana más que mi hija, que es doctora» El escritor de Errenteria ha protagonizado un avivado debate en redes sociales tras comparar la situación económica de sus familiares

El periodista y escritor de Errenteria, Álber Vázquez, ha desatado un avivado debate en redes sociales tras su última publicación en la red social 'X', antiguo Twitter, en la que ha compradado las pensiones actuales respecto a los sueldos de los jóvenes en nuestro país, a raíz de su propia experiencia y los salarios que perciben los miembros de su familia.

Escritor de dieciocho novelas, así como de otras cuatro novelas cortas y seis cómics, Álber López es asiduo en su perfil de 'X' donde sus post suelen generar interés y reciben decenas de comentarios.

«Mi padre, un pensionista que solo terminó la educación primaria, gana más que mi hija, que es doctora. Este es el auténtico drama de nuestro país», comentaba en su último tuit, que acumula más de seis mil me gusta y supera las quinientas respuestas y al que posteriormente hacía alusión con otro comentario en el que daba detalles sobre el periplo profesional de su progenitor.

«Ya que sacas el tema, mi padre ha obtenido del Estado en forma de pensiones y otros subsidios muchísimo más de lo que aportó como trabajador. Y eso que tuvo una larguísima vida laboral de 45 años. En cualquier caso, yo me quejaba de los salarios de los jóvenes muy calificados», completaba sobre su padre tras una de las decenas de preguntas al tuit original.

Y es que, si bien en su post inicial Álber Vázquez ha querido, a través de su experiencia personal, poner de manifiesto una realidad económica existente en nuestra sociedad, no obstante, algunos usuarios le han reprendido las formas de exponer este hecho.

«El drama es que tu hija, que es doctora, gana menos que tu padre, que es pensionaista. Que parece igual, pero no es lo mismo. La mal pagada es tu hija», matizaba un lector en las respuestas.