Un agente de la Guardia Civil sujeta la pitón.

Alarma por una pitón que huyó por la ventana de un domicilio y recorrió toda una urbanización en Santander

El dueño del animal está siendo investigado por tenencia de una especie exótica sin autorización

Álvaro Higuera

Martes, 19 de agosto 2025, 19:31

La Guardia Civil de Cantabria ha abierto diligencias como investigado a un vecino de Santander por la presunta tenencia sin autorización de una pitón diamantina (morelia spilota), una especie exótica protegida incluida en el convenio Cites, que regula el comercio de especies animales y vegetales.

Los hechos se produjeron tras el aviso de la Policía Local de Santander sobre la aparición de una serpiente en una urbanización privada de la ciudad. Tras recibir el aviso, agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación con el objetivo de localizar al propietario del animal.

Una pitón por la urbanización

Una vez consiguieron dar con el dueño y entrevistarse con él, se pudo determinar, que la serpiente se había escapado del domicilio particular donde se encontraba, al deslizarse por una ventana y tras descender por un canalón de la fachada hasta alcanzar la vía pública. Desde allí, reptó hasta una urbanización cercana, donde fue avistada por vecinos y finalmente recuperada por su propio dueño.

El animal, que según fuentes policiales, no es venenoso, permanece por el momento bajo la custodia del propietario, a la espera de que un centro de rescate especializado se haga cargo de su traslado.

El responsable está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, al carecer de la autorización necesaria para la tenencia de un ejemplar protegido conforme a la normativa.

