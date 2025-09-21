Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) rompe su silencio en EL COMERCIO. La que fuera vicesecretaria general del PSOE y hoy delegada del Gobierno en Asturias concede ... su primera entrevista tras el estallido de los casos Ábalos y Cerdán. Y lo hace con una mezcla de firmeza y desahogo. En esta entrevista habla de su marcha de la primera línea política, de las tensiones internas en el partido y de cómo, según asegura, Santos Cerdán convirtió su día a día en una auténtica pesadilla. Lastra describe un clima de hostilidad por parte de quien fue secretario de Organización del partido y a quien se le atribuye ser el cabecilla de la trama que cobraba mordidas por la concesión de contratos y que estaba formada por el exministro de Fomento José Luis Ábalos, su colaborador Koldo García y el citado Cerdán. En esta entrevista explica por qué ha mantenido silencio hasta ahora y que ocurrió entre bastidores.

–¿Cómo se quedó usted cuando saltó el caso Ábalos?

–Pues como todo el partido, ¿no?. Lo viví con mucho dolor, con mucho dolor.

–Recientemente la exesposa de Ábalos, Carolina Perles, afirmaba en una entrevista que ella misma les contó durante una fiesta a usted y a quien fuera directora de comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz, las andanzas de su marido. ¿Es así?

–Bueno, yo creo que con el tiempo todo se distorsiona y eso no es correcto. En primer lugar, no estábamos en una fiesta, porque estábamos en pandemia. Yo estaba en casa de de Maritcha, porque era un momento en el que estábamos en uno de los picos de la covid, era octubre de 2020 y entonces por el cierre perimetral yo no podía venir a Asturias. Lo que sí podía era moverme por Madrid y, entonces, como estaba sola en Madrid, lo que había ido era a pasar el día en casa de esta amiga. Y estábamos nosotras, no había nadie más, no había ninguna fiesta. Luego llegó Carolina, acompañada por Koldo, así que ya puede imaginarse lo que nos podía contar delante de Koldo.

–Que fue...

–No nos contó nada más allá de las dificultades que estaba atravesando su matrimonio por las infidelidades de su marido. No quiero descender más porque son temas que no me competen a mí, pero ella realmente lo que nos dijo fue: 'mi matrimonio está roto'.

–Por tanto, usted no tenía conocimiento ni sospechas del cobro de mordidas.

–¡Qué sospechas iba a tener de nada, ni de ninguna trama..! Vamos, es que si hubiera sabido que había una trama corrupta o que estaban inmersos en alguna cuestión oscura, como lo que se está ahora mismo investigando, evidentemente yo hubiera ido a la Fiscalía. Por supuesto que no sabía nada. Además, ella lo único que nos contó fue que José Luis le era infiel.

–¿Y de Santos Cerdán, sabía o sospechaba algo?

–Sabía que yo no era precisamente una persona que le concitara muchas simpatías, pero tampoco sabía el grado de las mismas como para verme en un informe de la UCO [en una de las grabaciones aportadas por Koldo García de una conversación suya con Cerdán el primero afirma que Ábalos «habla pestes de Adriana y que ese lo quiere cargar sí o sí», a lo que Cerdán responde que «ya ahora a mí»]. No entendía el por qué, pero después de todo lo que hemos visto, ya lo entiendo. Y no es porque tuviéramos una confrontación, como a veces se dijo, que no es cierto porque yo nunca confronté con ningún compañero, sino que lo que había era intentar quitarme a mí del medio.

–¿De qué forma?

–Me hizo la vida imposible. No me dejaba ejercer mis funciones, filtraba cosas en los medios de comunicación contra mí...

–¿Y por qué Santos Cerdán la tenía tomada con usted?

–Eran Santos Cerdán y la gente que le rodeaba. Nunca entendí esa situación, porque Santos era una persona que a la cara me decía que era mi amigo y poco menos que me hacía luz de gas. '¿Pero por qué me estáis haciendo esto, que lo estoy viendo?', le preguntaba. Y él lo negaba. Como estaba emocionalmente tan inestable a cuenta de mi embarazo llegué a pensar que quizá yo estaba errada. Pero bueno, tres años después llega el informe de la UCO y vi que no, que no estaba equivocada.

«Malmetió contra mi»

–Dice que Cerdán le hizo la vida imposible. ¿Qué perrerías le hizo?

–Son cosas muy sutiles, lo que se suele llamar el infierno de terciopelo. Pero bueno, son las cosas que se nos suele hacer a las mujeres en cargos de responsabilidad. ¿De qué hablamos? De aislarme, sacarme de las reuniones, no contarme las cosas, ir por detrás malmetiendo contra mi, tergiversar lo que decía... Fueron muchas circunstancias.

–Usted era entonces la número 2 del PSOE y Santos Cerdán el 3. Sólo se puede entender que esa batalla contra usted la inició por miedo. ¿De qué tenía miedo de usted?

–Mire, y vuelvo a remitirme a los informes de la UCO, a Santos Cerdán no le molestaba yo porque yo hiciera nada. Creo que le era molesta por si en algún momento a mí me llegaba algo de lo que estaba haciendo. Y ni yo hacía nada que a él le pudiera molestar ni, evidentemente, yo sabía nada de lo que ahora se está investigando.

–¿Precipitó esta situación su renuncia a la Vicesecretaría General del PSOE?

–Yo estaba en una situación difícil. Le quiero recordar que estaba embarazada, con un embarazo muy complicado y después de haber tenido muchos problemas para quedarme embarazada estaba en una situación emocionalmente muy inestable. Y en un momento dado decidí que me tenía que ir por mi salud y por la de mi bebé. Y esa decisión fue tajante. Nunca le dije al presidente, 'Pedro, o resuelves esto o me voy'. No, me fui por una situación personal.

–Algo influiría también su mala relación con Cerdán...

–Es que no fue una decisión tomada de un día para otro. Estaba lejos de mi casa, llevaba mucho tiempo lejos de mi casa por la pandemia, en una situación muy complicada y porque al final lo que quería era estar con mi familia, tener un embarazo tranquilo, que mi embarazo fuera bien, que mi niño naciera bien... Esa era mi mayor preocupación. Y también, es cierto, yo no estaba en Madrid para pelearme con compañeros de partido.

–La militancia socialista se pregunta que por qué usted siendo tan próxima a Pedro Sánchez el propio presidente permitiera que Cerdán le hiciera la vida imposible.

–Pedro nunca permitió nada porque a Pedro no le iba con historias. El presidente tiene tantas cosas en la cabeza que evidentemente no iba a ir a decirle que me están haciendo la vida imposible.

–¿Intentó Pedro Sánchez que se quedara?

–Sí lo intentó, pero le dije que que mi situación personal y mi embarazo son los que no me permitían continuar al frente de la Vicesecretaría General y que me quería ir a mi casa y que, por lo tanto, esa decisión me competía a mí y solo a mí.

–Y una vez que fue madre, por dos veces, Pedro Sánchez volvió a intentar recuperarla para su gobierno.

–El presidente siempre ha contado conmigo. Me ofreció ser ministra [de Sanidad] y luego ser delegada del Gobierno de España en Asturias, que sí acepté. Yo no puedo más que estarle agradecida.

–¿Cuándo comenzó ese 'infierno de terciopelo' del que hablaba antes?

–Sobre todo a raíz del congreso federal de Valencia, en octubre de 2021.

–¿Y por qué siguió en el cargo hasta julio de 2022?

–Bueno, yo hago pública mi dimisión el 18 de julio, pero había dimitido una semana antes. Pasé días muy duros. Vi que se publicaba en prensa cosas que no eran ciertas y eran contra mí y que yo sabía de dónde estaba saliendo eso. Fue una situación muy dura hasta que dije, '¿qué hago aquí? Yo no me quiero pelear con ningún compañero'.

–¿Usted defiende la amnistía a los líderes del 'procés'?

–Sí, por supuesto. La defiendo porque además he sido portavoz parlamentaria y he pactado y negociado con muchos grupos parlamentarios. Creo que la amnistía era necesaria para superar una situación en Cataluña que se ha superado y ha sido con mucho esfuerzo y no pocos quebraderos de cabeza del presidente del Gobierno y de todo el Partido Socialista. Lo hemos hecho bien, sabiendo que tenía un coste electoral, pero era necesario y lo que hemos hecho, solucionar el conflicto territorial.

–¿Y la quita de la deuda?

–Pues igual, completamente de acuerdo. Cómo uno se puede oponer a que, por ejemplo, a Asturias pueda beneficiarse de 1.500 millones de euros de quita. Es una extraordinaria noticia. Lo que no entiendo es algunas comunidades autónomas que ahora dicen que van a decirle que no a la quita. Mentira, van a decir que sí. ¿Cómo se va a negar Andalucía, que es la comunidad autónoma que sale más beneficiada? Vamos, no se lo creen ni ellos.

–Son suficientes las medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel? ¿Usted iría a más?

–Nosotros encabezamos desde el inicio la respuesta al exterminio que Israel está cometiendo con el pueblo palestino y quien no se manifieste, quien no lo denuncie, acabará siendo cómplice del genocidio. Y nosotros estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance y ojalá el resto de la Unión Europea también las tome. El boicot internacional a Israel es fundamental para que que acabe el genocidio. Y por supuesto, yo lo que espero es que algún día esto acabe con una sentencia condenatoria muy dura y muy firme contra el Estado de Israel y contra personas con nombres y apellidos.