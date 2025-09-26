300 euros de multa por llevar a su perro suelto y sin correa en Bizkaia La Policía Municipal de Ortuella (Bizkaia) ha impuesto una sanción de 300,52 euros a un vecino del municipio

La Policía Municipal de Ortuella (Bizkaia) ha impuesto una sanción de 300,52 euros a un vecino del municipio por llevar a su perro suelto y sin correa en la vía pública, incumpliendo así la normativa municipal sobre la tenencia de animales.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Ortuella ha indicado que los hechos constituyen una infracción grave, según lo establecido en el artículo 28.2.h de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, «al poner en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de dicha Ordenanza, las infracciones graves pueden sancionarse con multas que oscilan entre los 300,52 y 1.502,53 euros. En este caso, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del incidente, se ha determinado la imposición de 300,52 euros, ha explicado el consistorio.

El procedimiento sancionador se ha tramitado conforme a lo previsto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha precisado.

El Ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía de Ortuella «la importancia de cumplir con las normas relativas a la tenencia responsable de animales, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos».

