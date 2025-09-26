Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un perro suelto en un parque. Rafael Gutiérrez

300 euros de multa por llevar a su perro suelto y sin correa en Bizkaia

La Policía Municipal de Ortuella (Bizkaia) ha impuesto una sanción de 300,52 euros a un vecino del municipio

J.M.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:49

La Policía Municipal de Ortuella (Bizkaia) ha impuesto una sanción de 300,52 euros a un vecino del municipio por llevar a su perro suelto y sin correa en la vía pública, incumpliendo así la normativa municipal sobre la tenencia de animales.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Ortuella ha indicado que los hechos constituyen una infracción grave, según lo establecido en el artículo 28.2.h de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, «al poner en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de dicha Ordenanza, las infracciones graves pueden sancionarse con multas que oscilan entre los 300,52 y 1.502,53 euros. En este caso, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del incidente, se ha determinado la imposición de 300,52 euros, ha explicado el consistorio.

El procedimiento sancionador se ha tramitado conforme a lo previsto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha precisado.

El Ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía de Ortuella «la importancia de cumplir con las normas relativas a la tenencia responsable de animales, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  5. 5

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  6. 6

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  7. 7

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  10. 10 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 300 euros de multa por llevar a su perro suelto y sin correa en Bizkaia

300 euros de multa por llevar a su perro suelto y sin correa en Bizkaia