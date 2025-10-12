Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San José choca la mano con sus jugadores de banquillo en otro partido. Morquecho
S.D. Eibar - Castellón (16.15 horas)

El Eibar se obliga a labrar en Ipurua lo que no cosecha fuera

Las tres últimas derrotas consecutivas sufridas como visitante fuerzan al cuadro armero a seguir siendo el mejor local ante un Castellón relanzado

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Convertido en el segundo peor visitante de la categoría únicamente por delante del colista Sanse, con el pírrico punto amarrado en Málaga en la jornada ... inaugural, el margen de error del Eibar en Ipurua se ha visto reducido a la mínima expresión.

