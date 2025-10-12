El Eibar se obliga a labrar en Ipurua lo que no cosecha fuera

Convertido en el segundo peor visitante de la categoría únicamente por delante del colista Sanse, con el pírrico punto amarrado en Málaga en la jornada ... inaugural, el margen de error del Eibar en Ipurua se ha visto reducido a la mínima expresión.

Y es que tras la tercera derrota consecutiva encadenada en la última visita al Ceuta, los de Beñat San José están poco menos que obligados a regresar a la senda del triunfo en casa, no solo para mantener la condición de mejor local que comparte con el Cádiz, sino sobre todo para no perder aún más comba respecto a los puestos de cabeza.

Todo un desafío que emprenderán ante un Castellón que se presentará en el feudo azulgrana con la moral y sus aspiraciones relanzadas gracias a los tres triunfos seguidos que han sumado los oreguts desde que el valenciano Pablo Hérnández dio el salto del filial al primer equipo para ocupar la vacante dejada por el neerlandés Johan Plat a mediados de septiembre.

Las bajas de Buta y Corpas, titular en 22 de los 23 partidos que San José lleva dirigidos con el Eibar, abren el abanico de posibilidades para el resto de los que esperan su oportunidad, y tras los experimentos llevados a cabo en el estadio ceutí, las opciones para sorprender son altas.

Guruzeta podría ser el elegido para cubrir la vacante del jienense en la banda contraria a la suya, aunque también podría decantarse por alinear a Javi Martínez en la mediapunta y desplazar a Magunazelaia a ese flanco derecho que ha quedado libre.

En este caso, no parece probable que Nolaskoain vuelva a ubicarse en un eje de la zaga que San José le entregó dejando en el banquillo a Jair Amador y el retornado Arbilla, y menos teniendo también a su disposición al recién restablecido Arambarri.

También cabe preguntarse si el técnico volverá a prescindir del canterano Hodei Larrañaga para trasladar de nuevo a Cubero al lateral izquierdo y colocar así a Álvaro Rodríguez en el carril derecho, como ya hizo en Ceuta después de que Buta viera una tarjeta roja directa que, como resaltó el preparador donostiarra, condicionó a su equipo.

Pablo Santiago vuelve a casa

El choque ante el Castellón deparará la emotiva vuelta del joven extremo eibarrés Pablo Santiago (Eibar, 2000), que este verano fichó por tres años con el club blanquinegro tras poner fin a 15 años de estancia en la cantera armera. El 'pistolero' quiere atinar ante «mi familia y amigos».