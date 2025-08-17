El Eibar logra el pase a la final de la Euskal Herria Kopa tras una loca tanda de penaltis
San Sebastián
Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00
El Eibar logró vencer al Athletic en penaltis para clasificarse a la final de la Euskal Herria Kopa. El conjunto armero se adelantó en ... el comienzo con un tanto de Sara Martín, que las rojiblancas replicaron a los veinte minutos con un gol de Arana tras un rechace. Sin embargo, Camino volvería a anotar para las armeras antes del descanso. Parecía que la victoria era para el Eibar, pero Sanadri en el 81 llevó la eliminatoria a los once metros. La lotería de los penaltis reunió a dos grandes porteras y la suerte cayó del lado de las guipuzcoanas tras el fallo de Bibi en el 17º lanzamiento de una emocionante tanda.
