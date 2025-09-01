El Eibar también ansía convencer fuera Tras la brillante victoria sumada en el estreno en Ipurua ante el Granada, los armeros persiguen en Huesca su primer triunfo a domicilio

Cuando se disfruta de una victoria tan espléndida como la que el Eibar conquistó en su estreno liguero en Ipurua ante el Granada, haciendo bueno el empate arrancado en Málaga (1-1), lo normal es contar las horas para hacer lo propio ante el siguiente rival.

En una semana más larga de lo habitual por aquello de que LaLiga ha convertido al cuadro armero en un inquilino habitual en la agenda de los lunes, la escuadra dirigida por Beñat San José ha seguido dando forma a las buenas sensaciones cosechadas en este inicio de temporada para lucirlas esta vez en El Alcoraz, donde le espera un Huesca que, al contrario que los azulgranas, comenzaron el campeonato cediendo un empate en casa (1-1) frente al Leganés, mientras que regresaron de Miranda con un valioso triunfo (0-1) proporcionado por un solitario tanto del exarmero Sergi Enrich.

Ante un enfrentamiento que se prevé tan intenso como lo han sido los ocho enfrentamientos que han vivido ambos equipos en tierras aragonesas en los últimos cinco años, el conjunto guipuzcoano va con todo y con todos, a excepción del lesionado Madariaga, único integrante de la plantilla que queda por salir de la enfermería.

Beñat San José, entrenador del Eibar «Nosotros siempre trazamos un plan para ganar, pero queremos hacerlo compitiendo bien, porque esta categoría es muy exigente»

Y es que, aunque el preparador donostiarra no ha querido desvelar sus cartas para tratar de sorprender a los oscenses, este podría ser el primer partido en el que Jon Bautista pueda disputar sus primeros minutos ligueros después de perderse todos los partidos de pretemporada por unas molestias en su rodilla derecha que parece haber dejado atrás.

Y por lo que se ha podido atisbar en las sesiones preparatorias que se han llevado a cabo en Areitio, también se atisba la posibilidad de que Jair Amador también esté en disposición de jugar algunos minutos, después de que unos problemas físicos sin aparente lesión alguna, le hayan impedido dejarse ver más que durante los minutos que participó ante el Bilbao Athletic en el tercer amistoso de la agenda veraniega.

En cualquier caso, ninguno de los dos apunta a un once inicial que San José podría repetir por tercera jornada consecutiva, algo que en el curso pasado no sucedió ni con Joseba Etxeberria ni desde que a mediados de febrero el donostiarra aterrizó en el banquillo de Ipurua con la misión de frenar la deriva que llevaba el equipo por entonces.

Siempre se dice que cuando algo funciona no hay por qué cambiarlo, pero el entrenador azulgrana se está encontrando con que los que salen como recambio o revulsivo también están funcionando y aportando, como es el caso de Álvaro Rodríguez, que se estrenó como armero marcando el gol que cerró la goleada ante los nazaríes.

De ahí que cualquier cambio que introduzca ni cambiará su dibujo ni su pretensión de salir a ganar, ya sea ante la afición eibarresa en Ipurua o en el estadio oscense, donde tampoco faltarán más de 150 seguidores azulgranas que han adquirido entradas para apoyar en el siempre exigente campo de los de la cruz de San Jorge.

Un ambicioso plan

Para Beñat San José ganar es lo importante, pero también hacerlo compitiendo bien ante un equipo «tan bien» trabajado como el Huesca. «Esa es siempre nuestra intención, aunque no siempre salga. Entrenamos así, con la máxima exigencia, y queremos jugar así. Es una liga supercompetitiva, con mucho nivel en los entrenadores, en los jugadores, en la historia de los clubes y tenemos que tener una exigencia muy alta en los entrenamientos y en los partidos».

Más o menos lo mismo opina el entrandor del Huesca Sergi Guilló, que afirma que su equipo tendrá que dar un paso más para poder superar a un rival que ve muy fuerte. «El Eibar tiene muchísimas piernas para presionar, es muy dinámico y cuenta con jugadores muy enchufados. Para mí, es un equipazo que estará peleando arriba».