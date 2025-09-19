Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La villa se ubica en el pueblo de Elgorriaga. Luxuryestate

La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo

La propiedad se asienta sobre una finca de 44.000 metros cuadrados en plena naturaleza

L. G.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:54

El corazón verde de Navarra guarda un secreto a apenas unos kilómetros de Gipuzkoa. En Elgorriaga, localidad famosa por su balneario de aguas mineromedicinales, se levanta una villa que ha sido seleccionada por LuxuryEstate.com en su lista de viviendas de lujo para este otoño.

La propiedad se asienta sobre una finca de 44.000 metros cuadrados, en pleno Valle de Malerreka y muy cerca del emblemático Valle de Baztan. La casa, de 270 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, combina tradición y confort: seis habitaciones, dos baños, una cocina amplia con comedor, un luminoso salón con chimenea y un txoko exterior perfecto para reuniones familiares o con amigos. Los grandes ventanales ofrecen vistas directas a la naturaleza que rodea la vivienda.

Actualmente está a la venta por 695.000 euros y se encuentra en buen estado de conservación, lista para entrar a vivir.

Elgorriaga, además de su conocido balneario —el más salino de Europa—, está rodeado de bosques frondosos, colinas y regatas que cambian de color con cada estación. Su ubicación, a un paso de Gipuzkoa y del norte de Navarra, convierte a esta villa en un refugio ideal tanto para escapadas como para quienes buscan una residencia estable en plena naturaleza.

LuxuryEstate.com, plataforma que reúne más de 500.000 propiedades de lujo en 120 países, ha destacado esta villa entre su selección de otoño. Su catálogo incluye desde residencias en las costas más exclusivas hasta joyas rurales como esta, en un enclave único y con el valor añadido de la tranquilidad del norte de Navarra.

