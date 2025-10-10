La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes» La cadena del ganador de MasterChef, Alex Puig, continúa su expansión por el norte con este nuevo local en el centro comercial Garbera, que ofrecerá sus populares 'smash burgers'

M. S. Viernes, 10 de octubre 2025, 12:30 | Actualizado 12:37h. Comenta Compartir

La famosa hamburguesería del ganador de MasterChef, Alex Puig, ha abierto su primer local en Euskadi, aterrizando así con sus populares 'smash burgers' en el centro comercial Garbera de San Sebastián. Se trata de VICIO, la cadena nacida en Barcelona a finales de 2020 y que en la actualidad cuenta con 39 restaurantes operativos en toda la península.

Nacida en el barrio de Sants de Barcelona y cofundada por el ganador de MasterChef 7, Aleix Puig y su socio, Oriol de Pablo, la cadena de hamburguesas que surgió durante la pandemia, ha liderado casi desde sus inicios el mundo delivery y llega desde este 9 de octubre al centro comercial Garbera con un local de 135 metros cuadrados de superficie interior y con una terraza de 44 en el exterior.

Ampliar Alex Puig en el nuevo local de VICIO en Garbera.

«El local cuenta con capacidad total para 70 comensales y está diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica completa, ya sea para consumir en el local o para pedir a domicilio», explica Aleix Puig, cofundador y presidente de VICIO que quiso estar presente en la inauguración del establecimiento en la capital guipuzcoana.

«Es un placer para mí abrir un local aquí en San Sebastián. Viví seis meses en la ciudad tras haber ganado MasterChef, porque parte del premio es hacer un curso de cocina en el Basque Culinary Center y fue una experiencia maravillosa», relata el joven emprendedor de 33 años originario de Manresa. «Es increíble volver años después a esta capital culinaria con este proyecto», continúa.

El primer local de Euskadi y su vinculación con Messi y Griezmann

Se trata de una hamburguesa clásica, que para su elaboración utiliza la técnica 'smash burger', que consiste en aplastar las bolas de carne contra la plancha, que se caramelicen y dejen una costra crujiente, potenciando su sabor para darle un toque ahumado. Un proyecto que ha tenido mucho éxito entre los jóvenes de entre 18 y 30 años y que cuenta con accionistas de la talla de Messi y Griezmann. Por lo que Erika Choperena, pareja del exjugador de la Real Sociedad también ha compartido con sus seguidores la apertura en Garbera.

Ampliar

«Esta apertura en Garbera y en San Sebastián es un paso muy importante para VICIO, no solo por lo que supone entrar en Euskadi, sino por el valor simbólico que tiene para nosotros estar a la altura del paladar de los donostiarras, que son muy exigentes», admite el joven emprendedor.

Y es que con esta nueva apertura en San Sebastián, VICIO alcanzará los 39 restaurantes operativos en toda la península. Tras cerrar 2024 con una facturación de 55 millones de euros y más de 1000 empleados en plantilla, ahora se encuentran en «plena expansión por el norte». Ya que VICIO ha abierto hace apenas tres meses en Gijón y en Vigo, a la espera de nuevas aperturas en A Coruña y en Bilbao, esta última que será «aproximadamente a principios de 2026».