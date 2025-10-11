El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público

Quedan menos de tres meses para que concluyan las obras de remodelación de la estación de Atotxa en San Sebastián tras cinco años de trabajos ... y los operarios empiezan a dar los últimos retoques al que será el corazón de la nueva terminal: los vestíbulos soterrados bajo los andenes que darán paso a los trenes de Cercanías, por un lado, y a los de la alta velocidad, por otro. Será este último espacio destinado a dar acceso al futuro TAV el que representará el principal cambio con respecto a la anterior estación del Norte, ya que contará con un amplio vestíbulo abierto al público en general en el que se ubicarán diversos locales comerciales, antes de que los viajeros pasen los tornos que darán acceso a los andenes superiores a través de escaleras y ascensores.

Las obras de la estación las está llevando a cabo desde el año 2020 Euskal Trenbide Sarea (ETS), empresa pública dependiente del Gobierno Vasco, y la previsión es que concluyan este mes de diciembre. No obstante, ETS la está construyendo por una encomienda del Gobierno central, pero la propiedad de la terminal será de la empresa pública estatal Adif. Es decir, cuando las instituciones vascas concluyan la obra, la gestión de la estación pasará a manos de Adif, que también será la encargada de explotar los nuevos espacios que se generarán en el vestíbulo soterrado de la alta velocidad, ya que el de Cercanías será más reducido y no contará con comercios.

Diferentes tipos de vías Hasta que el TAV llegue a Donostia, a los trenes de media y larga distancia se accederá desde Cercanías

Hay que aclarar que, aunque la obra de remodelación integral de la estación de Atotxa concluya en diciembre, los nuevos espacios destinados a la alta velocidad aún tardarán meses o incluso años en adquirir su aspecto definitivo, precisamente porque el TAVque conectará con Bilbao, Vitoria o Madrid no se espera hasta «antes de 2030», según la última previsión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Esto no implica que el vestíbulo de la alta velocidad no pueda abrirse al público antes de esa fecha, pero sí que los andenes donostiarras de la alta velocidad no recibirán esos trenes hasta dentro de cuatro o cinco años.

Dos zonas diferenciadas

Mientras llega al TAV –que circulará por una vía de ancho internacional que ya se ha instalado en la estación donostiarra y que se extenderá hasta la muga con Francia a través del conocido como 'tercer hilo' que se está desplegando junto a la vía convencional–, los accesos a los trenes de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia se realizarán por el vestíbulo denominado de Cercanías, tanto por el soterrado (con nuevo acceso desde el pasadizo de Egia) como por la planta baja del reconstruido edificio de la estación del Norte, algo que ya se hace desde el pasado enero. Estos trenes circularán por los dos andenes de los extremos, el más cercano al río Urumea y el que linda con el edificio de Tabakalera y el barrio de Egia.

La Cifra 7.400 metros cuadrados suman los dos vestíbulos soterrados de la nueva estación de Atotxa.

Los dos vestíbulos soterrados que se están terminando de construir bajo la playa de vías contarán con 7.400 metros cuadrados para distribuir a los viajeros entre los trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia –bajando por el pasadizo de Egia desde el lado del río, a la izquierda– y los de alta velocidad –accediendo al pasadizo también desde el río, a la derecha –. A estos vestíbulos subterráneos se podrá llegar, además de por el pasadizo de Egia, desde el edificio de la estación a través de escaleras y ascensores.

Ese gran espacio del vestíbulo soterrado estará dividido en dos partes por el pasadizo de Egia, que además será bastante más ancho que el histórico, sobre todo en la parte más cercana a Tabakalera. Los vestíbulos de la alta velocidad estarán ubicados en el lado sur (dirección Amara) y el de Cercanías en el lado norte (dirección Gros). El destinado a la alta velocidad será mucho más grande y tendrá un volumen central abierto con un control de acceso, locales comerciales y de operadores ferroviarios, así como aseos. El acceso a los tres andenes centrales de la estación –destinados al TAV– se realizará por escaleras o ascensores. Por su parte, el vestíbulo soterrado de Cercanías permitirá el acceso a los dos andenes de los extremos mediante escaleras, pero no será una zona de estancia y contará con tornos para acceder desde el pasadizo.

Encomienda ETSacabará las obras de la estación en diciembre, pero es propiedad de Adif, que aún debe definir espacios

La nueva estación de Atotxa se está levantando en los terrenos que ocupaba la histórica estación del Norte, pero cuando concluyan las obras ambas terminales tendrán poco que ver. Tanto en su edificio principal como en su playa de vías como, sobre todo, en su subsuelo. La playa de vías se está ampliando con un nuevo haz que tendrá seis vías y cinco andenes. Cuando la alta velocidad llegue a Donostia, las vías exteriores con ancho mixto estarán destinadas a los trenes de Cercanías, y las cuatro vías interiores de ancho internacional, a los trenes de media y larga distancia en alta velocidad, informa ETS.

Cinco años de obras

Por su parte, el nuevo edificio principal de la estación dobla en volumen a la terminal histórica de la estación del Norte. Se han reconstruido las fachadas del edificio original reproduciendo la arquitectura clasicista de hace 160 años, tras derribarlo en abril de 2023 para avanzar en las obras, pero se ha ampliado en dos alturas con un levante que cuenta con una arquitectura más moderna. Estas dos alturas adicionales se destinarán a oficinas para la explotación ferroviaria, pero no estarán abiertas al público, que solo podrá acceder a la planta baja, como ya ocurre desde el pasado enero. La mayor parte de la planta sótano del edificio principal también estará cerrada al público.

Las obras de la nueva estación de Atotxa comenzaron en 2020 y han ido quemando etapas en los últimos cinco años. En noviembre de 2022 entró en servicio un apeadero provisional en el lado de Egia. En abril de 2023 se demolió la antigua estación del Norte, que tenía 160 años de historia. Y en enero de este año los pasajeros volvieron a acceder a los andenes por el edificio principal reconstruido, con los trenes circulando por dos vías instaladas en el lado más cercano al río. Está previsto que a lo largo de este mes de octubre los trenes empiecen a circular por las dos vías de los extremos, en una y otra dirección, en lo que será el anticipo de que las obras de la terminal están muy cerca de concluir.