Varias personas cruzan el pasadizo de Egia desde el Centro. A la derecha, el vestíbulo del TAV. Félix Morquecho

El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público

La futura terminal, que terminará de construirse en diciembre, contará con accesos diferenciados a la alta velocidad y a los andenes de Cercanías desde el pasadizo de Egia

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:06

Quedan menos de tres meses para que concluyan las obras de remodelación de la estación de Atotxa en San Sebastián tras cinco años de trabajos ... y los operarios empiezan a dar los últimos retoques al que será el corazón de la nueva terminal: los vestíbulos soterrados bajo los andenes que darán paso a los trenes de Cercanías, por un lado, y a los de la alta velocidad, por otro. Será este último espacio destinado a dar acceso al futuro TAV el que representará el principal cambio con respecto a la anterior estación del Norte, ya que contará con un amplio vestíbulo abierto al público en general en el que se ubicarán diversos locales comerciales, antes de que los viajeros pasen los tornos que darán acceso a los andenes superiores a través de escaleras y ascensores.

