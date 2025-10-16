Los vecinos de Riberas de Loiola reclaman medidas para garantizar la seguridad vial en el barrio

Los vecinos de Riberas de Loiola están llamados a participar el viernes a las 18.30 en una manifestación para reclamar al Departamento de Movilidad ... que tome cuanto antes medidas para asegurar la seguridad vial en el barrio, principalmente en dos vías en las que según ellos los vehículos circulan a gran velocidad: el paseo Riberas de Loiola y la avenida de Barcelona. En la primera vía el consistorio instaló un radar «pero solo funciona para los vehículos que entran en la ciudad y no para los que la dejan. Y muchos de estos conductores, una vez salen de Amara piensan que ya están en la autopista, y no es así», indican desde la asociación de vecinos del barrio. En cuanto a la avenida de Barcelona, consideran que los coches circulan a una velocidad superior a la permitida, «sobre todo entre la iglesia Ieus y la zona deportiva del barrio», señalan.

Esta situación se agravó el 20 de septiembre, en plenas fiestas del barrio, cuando un vehículo atropelló a un niño de 9 años en la avenida de Barcelona. «El accidente requirió ingreso hospitalario. Fue un suceso que impactó mucho en el barrio», dicen. Este accidente provocó que la Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola convocara días después una reunión abierta al barrio, con el fin de «explicar las gestiones que hemos hecho hasta ahora con el Ayuntamiento para buscar soluciones e invitarles a crear una comisión que se dedicará a seguir esta problemática».

Los vecinos convocan una manifestación el viernes, que saldrá a las 18.30 horas desde la iglesia Iesu, por la seguridad vial

A raíz de esta reunión se ha creado en el barrio una comisión compuesta por vecinos y entidades de Riberas, que como primera medida ha decidido convocar la manifestación de mañana, que saldrá a las 18.30 horas desde la iglesia Iesu. El objetivo de la convocatoria es claro: «Queremos que Movilidad tome medidas para asegurar la seguridad vial en el barrio y que emprenda acciones para que los vehículos reduzcan la velocidad». En definitiva, «que activen la moción aprobada por todo el Pleno el 20 de diciembre de 2023 en el que se comprometieron a estudiar la situación del tráfico y analizar las velocidades que se alcanzan en el barrio».

Sobre qué medidas consideran necesarias para lograr estos objetivos, lo primero que hacen desde la asociación es señalar que «nosotros no somos expertos en tráfico, nosotros ponemos encima de la mesa al Ayuntamiento los problemas de movilidad que vemos y les sugerimos soluciones que consideramos podrían ayudar». ¿Por ejemplo? «Que se eleven los pasos de peatones y que se tomen medidas para que los vehículos reduzcan su velocidad en el paseo Riberas de Loiola, llevando el radar al centro de la vía para que dé servicio a ambos sentidos. También podrían construir una pequeña rotonda en la avenida de Barcelona que haga reducir la velocidad».