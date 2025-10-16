Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los vecinos piden que Movilidad mejore la seguridad vial en el paseo Riberas de Loiola. Gorka Estrada
San Sebastián

Los vecinos de Riberas de Loiola reclaman medidas para garantizar la seguridad vial en el barrio

Solicitan a Movilidad que emprenda acciones para reducir la velocidad de los vehículos en el paseo Riberas de Loiola y la avenida de Barcelona

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:56

Comenta

Los vecinos de Riberas de Loiola están llamados a participar el viernes a las 18.30 en una manifestación para reclamar al Departamento de Movilidad ... que tome cuanto antes medidas para asegurar la seguridad vial en el barrio, principalmente en dos vías en las que según ellos los vehículos circulan a gran velocidad: el paseo Riberas de Loiola y la avenida de Barcelona. En la primera vía el consistorio instaló un radar «pero solo funciona para los vehículos que entran en la ciudad y no para los que la dejan. Y muchos de estos conductores, una vez salen de Amara piensan que ya están en la autopista, y no es así», indican desde la asociación de vecinos del barrio. En cuanto a la avenida de Barcelona, consideran que los coches circulan a una velocidad superior a la permitida, «sobre todo entre la iglesia Ieus y la zona deportiva del barrio», señalan.

