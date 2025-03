Usuarios de Renfe lamentan la masificación de los trenes por los carnavales de Tolosa: «No podíamos volver a casa»

J. F. San Sebastián Lunes, 3 de marzo 2025, 19:16 Comenta Compartir

Los eventos festivos en Gipuzkoa llenan los transportes públicos, algo en principio positivo para el medio ambiente y una acertada elección para la movilidad de los ciudadanos a destinos cercanos. Sin embargo también es frecuente la masificación de los mismos y con ello, las quejas de los usuarios que no pueden viajar en el tiempo habitual o con la comodidad deseada.

Es lo que ha ocurrido este fin de semana en San Sebastián con ocasión de la celebración de los carnavales de Tolosa. La localidad papelera atrae a miles de personas estos días de fiesta grande, gran parte de ellos con origen en Donostia, así que el principal método de transporte, el tren, se colapsa «año sí y año también», como denuncian algunos de sus usuarios.

La queja por lo sucedido especialmente este domingo se extiende por las redes sociales, con la denuncia de unos servicios de cercanías de Renfe colapsados que han dificultado el traslado de los viajeros habituales tanto a Tolosa como a otras localidades en la misma ruta, desde Hernani o Urnieta hasta Villabona, por ejemplo.

Así lo destaca en uno de los grupos ciudadanos de Facebook una de las afectadas, Leire: «se sabe de años anteriores que hay multitud de jóvenes que se mueven a celebrar el carnaval de Tolosa, supuestamente han puesto refuerzos poniendo algún tren más para que todo quien quiera moverse lo haga sin coger coches privados, pero señores... ¿qué les cuesta poner doble tren?«.

El caso de esta usuaria se repitió decenas de veces este domingo por la tarde, con el apeadero de Gros repleto y con cientos de personas esperando también en los andenes de la nueva estación del Norte recién reformada. Al menos la ampliación de la misma permitió acogerles con comodidad si bien no todos pudieron subirse al tren que querían.

Sin poder volver en tren a casa

«Queríamos montar en Gros para ir a Villabona, a nuestra casa, a las 17 horas,.. pues ha sido misión imposible, nos hemos quedado colgadas más de cien personas en el apeadero porque no se podía montar», explica Leire, quien se lamenta de la falta de coordinación para atender adecuadamente a todos los viajeros.

Una situación repetida en años anteriores que no se solventa totalmente pese a que Renfe, en efecto, amplió su servicio este domingo, incluso con varios trenes de vuelta de madrugada desde Tolosa a San Sebastián. Algunos de los jóvenes que utilizaron este servicio también lamentan que no hubiera más espacio ya que fue habitual durante la noche del domingo no poder subirse, también por falta de espacio, a la hora deseada para regresar a la capital donostiarra.