Urbanismo ya ha comenzado a trabajar en el expediente para expropiar el caserío Astiñene

El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento ya ha comenzado a trabajar en el expediente administrativo correspondiente para poder expropiar el caserío Astiñene. El edificio, ... situado entre los barrios de Egia y Loiola, está protegido por el Peppuc con el grado C en atención a sus valores patrimoniales y presenta en la actualidad, y desde hace años, unas condiciones de mantenimiento insuficientes que requieren reparaciones urgentes.

El grupo municipal de EH Bildu fue el encargado de presentar durante el Pleno municipal celebrado ayer en el Salón de Plenos del consistorio una moción del control al equipo de gobierno en la que solicitó «iniciar y tramitar el anunciado expediente de expropiación del caserío Astiñene», además de que «en cuanto se tenga acceso al citado edificio se realicen las obras de rehabilitación necesarias».

En nombre del equipo de gobierno fue Nekane Arzallus, concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, la encargada de manifestar la postura del Ayuntamiento. Tras indicar que el Departamento de Urbanismo ya ha ido informando durante las comisiones municipales celebradas en los últimos meses en el consistorio su intención de expropiar el caserío Astiñene, anunció que «ya hemos empezado a trabajar en el expediente de expropiación del caserío. Hemos hablado con la Secretaria Jurídica y el Departamento de Gestión de Urbanismo para elaborar el documento correspondiente». Además, indicó que en el departamento están elaborando los presupuesto correspondientes al ejercicio 2026 «y ya hemos reservado una cantidad económica para hacer frente a esta procedimiento». Arzallus afirmó que el equipo de gobierno iba a respaldar la moción presentada por EH Bildu, al igual que hicieron PP y Elkarrekin Donostia, para que la propuesta fuera aprobada por unanimidad.

El caserío Astiñene fue «probablemente» construido entre 1600 y 1650 y está protegido

En nombre de la coalición aber-tzale, fue el concejal Ricardo Burutaran el encargado de defender su moción. Recordó que este caserío de ribera fue «probablemente» construido entre los años 1600 y 1650, «según indica la asociación Áncora», siendo uno de los poquísimos edificios existentes en la ciudad anteriores a 1813. «Resulta evidente que la protección del Peppuc no ha servido para que el caserío presente unas condiciones de mantenimiento y ornato mínimamente dignas. Es más, el edificio presenta serios riesgos de desaparición».

Señaló Burutaran que «esta es una de esas mociones que no pretenden meter el dedo en el ojo, ya que existe una coincidencia en el Pleno para recuperar e intervenir en el edificio». A lo que contestó Arzallus: «No es cuestión de meter el dedo en el ojo a nadie. Esta es una cuestión ya hablada y nosotros mismos habíamos anunciado que íbamos a comenzar con este proceso de expropiación».

La orden de rehabilitación y las multas impuestas a sus actuales propietarios no han surtido efecto

Recordó la concejala jeltzale de Planificación Urbanística y Vivienda que las órdenes de ejecución para la rehabilitación de algunos de los elementos del caserío no han tenido éxito, y que tampoco han dado resultado las multas coercitivas impuestas por el Ayuntamiento «porque han ido cambiando la titularidad del caserío y no ha sido fácil para los servicios de Urbanismo saber quién es en sí el propietario del edificio». En relación a las sanciones, Arzallus afirmó hace un año que los dueños han recibido multas mensuales de 3.000 euros por no ejecutar las reparaciones urgentes que necesita el histórico inmueble.

En el debate sobre esta moción de control no participaron ni PSE ni Elkarrekin Podemos, pero sí lo hizo el PP. Fue el concejal Jorge Mota el encargado de defender el sí de su grupo municipal. «No hablamos de un inmueble cualquiera, hablamos de un edificio de ribera que, pese a estar protegido en atención a sus valores históricos, arquitectónico y cultural, está en un estado de conservación lamentable. Por lo tanto, apoyamos la moción para detener su deterioro».

Tras recibir el sí del equipo de gobierno, Burutaran señaló que «es una buena noticia. Es cierto que esta era la intención anteriormente hablada, pero la decisión tomada hoy refuerza este procedimiento. Y pedimos al equipo de gobierno que en todo lo que pueda acelere el proceso, porque el caserío está en muy mal estado».