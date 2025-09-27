Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aspecto que tendría el centro comercial en la esquina de Easo con la cuesta de Aldapeta.

El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU

Los jueces rechazan todos los motivos del recurso y condenan a la agrupación de comerciantes Dendartean a pagar las costas del proceso

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:11

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado todos y cada uno de los argumentos  jurídicos esgrimidos por Dendartean y ha establecido ... en una sentencia que el centro comercial planteado como cierre de la operación San Bartolomé es acorde al planeamiento urbanístico. El fallo llega dos años y medio después de que se presentara el recurso contra el plan especial por parte del colectivo de comerciantes y meses después de que el gobierno municipal anunciara que no seguirá adelante con este proyecto. El TSJPV condena a Dendartean a pagar las costas y deja abierta la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

