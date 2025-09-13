Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián

Constituyen uno de los colectivos con más riesgo de la población ya que son un blanco fácil para muchos delincuentes que se aprovechan de sus ... dificultades psicomotoras. Los malechores aprovechan también que un gran número de estas personas viven solas en sus domicilios para cometer sus tropelías. Solo en Donostia, cada día tres mayores sufren algún tipo de delito contra el patrimonio, lo que representa el 87% de la criminalidad que sufre la población de 65 o más años. Las estafas y los hurtos copan las principales victimizaciones de este nicho de población.

En los primeros siete meses del año, la Ertzaintza ha contabilizado un total de 593 robos sufridos por personas de la tercera edad. Una tendencia preocupante ya que en todo 2024 los delitos de esta índole contra este colectivo especialmente vulnerable por sus determinadas características rozaron el millar (946).En 2023 hubo 882 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y, si el presente ejercicio continúa así, la cifra podría superar los 1.000, según los datos que el Departamento de Seguridad ha remitido al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información de Ainhoa Domaica, del Grupo Popular Vasco.

La mayoría de los delitos que sufren estas personas son estafas (240), que han crecido en un 36% en los dos últimos ejercicios en la capital guipuzcoana. Le siguen los hurtos (180), como pueden ser las sustracciones de la carta del bolso, los robos con fuerza en las cosas (vivienda), con 180, y los robos con violencia o intimidación (83). Además, entre enero y julio en Donostia ha habido un homicidio, considerado como una imprudencia con resultado de muerte, además de 26 casos de lesiones, según los datos oficiales de la Policía vasca.

Esta tendencia es similar en las otras dos capitales vascas. Bilbao es la que concentra un mayor número de delitos contra personas de 65 o más años. Allí la Ertzaintza ha contabilizado un total de 1.313 robos contra este colectivo, cuando en todo 2024 hubo 2.224. En este caso se invierten los términos respecto a San Sebastián. En la capital vizcaína se producen más hurtos (636) que estafas (412), si bien ambas experimentan una progresión ascendente. A ello hay que sumarle dos homicidios, más de una veintena de lesiones y un delito contra la libertad sexual sobre una persona mayor de 65 años.

El problema resulta especialmente grave en Vitoria, donde el repunte de asaltos a este colectivo ha provocado que tanto la Policía vasca como la local hayan reforzado su vigilancia en hasta seis barrios de la capital alavesa, los teóricos puntos calientes de la ciudad. Desde el lunes la presencia policial es más intensa en distritos como El Pilar, Txagorritxu, Lakua,Coronación, Zaramaga o el Casco Viejo para tratar de evitar este tipo de sucesos que sufren estas personas.

Vitoria, donde más crecen

Vitoria es la capital vasca donde más han crecido las infracciones penales contra este colectivo, un 64% en los últimos tres años. Solo en los primeros siete meses de 2025 la Ertzaintza ha contabilizado 796 asaltos a personas mayores de 65 años, cuando en todo el ejercicio pasado fueron 988. Al igual que en el caso bilbaíno, este grupo sufre más hurtos (308) que estafas (298), a lo que le siguen los daños (80) y los robos con fuerza en las cosas (62), ambos a mucha distancia de los dos primeros. El apartado de lesiones aglutina también un puñado de casos considerable, con más de una treintena en siete meses.

La documentación facilitada por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, recoge los datos correspondientes a los municipios con más de 50.000 habitantes, el caso de Irun en Gipuzkoa más allá de San Sebastián. La ciudad fronteriza acumula hasta julio 250 infracciones contra este colectivo vulnerable, donde el 40% de los delitos hacen referencia a estafas que sufren los mayores de 65 años (100). Le siguen los hurtos (73) y los robos con fuerza en viviendas (39). Además, la Ertzaintza registra un homicidio consumado en el municipio en la primera parte del año.