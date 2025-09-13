Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes de la ertzaintza practican una detención en Donostia. Lobo Altuna

Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián

La capital guipuzcoana contabiliza 593 asaltos a este colectivo en los primeros siete meses, la mayoría estafas (240) y hurtos (180)

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:11

Constituyen uno de los colectivos con más riesgo de la población ya que son un blanco fácil para muchos delincuentes que se aprovechan de sus ... dificultades psicomotoras. Los malechores aprovechan también que un gran número de estas personas viven solas en sus domicilios para cometer sus tropelías. Solo en Donostia, cada día tres mayores sufren algún tipo de delito contra el patrimonio, lo que representa el 87% de la criminalidad que sufre la población de 65 o más años. Las estafas y los hurtos copan las principales victimizaciones de este nicho de población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián

Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián